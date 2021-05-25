Грузия открывает для иностранцев сухопутные границы — условия въезда

Грузия открывает сухопутные границы для путешественников с 1 июня. Такое решение принял Координационный совет при грузинском правительстве.

Попасть в страну могут только те путешественники, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или имеют свежий отрицательный ПЦР-тест.

Тест должен быть сделан не ранее 72 часов до приезда в Грузию, но если у вас нет справки о вакцинации, то в самой стране нужно снова сделать ПЦР-тест.

Также правительство страны советует путешественникам приобрести медицинскую страховку, которая покрывает случаи, связанные с Covid-19.

В перечень стран, граждане которых могут попасть в Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста, а не справки о вакцинации добавили Канаду, Японию, Кувейт, Южная Корея, Китай, Молдову и Оман.

Греция открыла границы

14 мая Греция окончательно открыла границы для украинских путешественников.

Об условиях пересечения границы и все необходимые документы читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Правительство Грузии