С 1 июня Укрзализныця запускает поезда в Венгрию и Австрию

Укрзализныця запускает летний поезд №204/203 Кривой Рог — Геническ, который будет также курсировать через Мелитополь Запорожской области.

— Отличная новость для жителей Мелитополя, Геническа и не только. Уже с 3 июня Укрзализныця запускает на летний период поезд №204/203 Кривой Рог — Геническ, — сообщили в компании.

Как сообщили в пресс-службе УЗ, поезд начнет курсировать в следующий четверг, 3 июня.

Билеты уже можно приобрести. Другие детали в УЗ обещают сообщить позже.

Поезда на летний период

Также в УЗ запускают поезда на летний период из Чернигова и Сум. Они будут отправляться вечером.

Поезд Чернигов (Нежин) — Одесса с 17 июня будет курсировать по нечетным числам, а в обратном направлении — по четным числам.

Поезд Сумы — Одесса начнет курсировать с 15 июня по нечетным числам, а в обратном направлении (с 16 июня) — по четным числам.