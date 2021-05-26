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Факты / Lifestyle / Путешествия
Максим Зайченко |

УЗ запускает на летний период поезд из Кривого Рога в Геническ

поезд

Укрзализныця запускает летний поезд №204/203 Кривой Рог — Геническ, который будет также курсировать через Мелитополь Запорожской области.

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Как сообщили в пресс-службе УЗ, поезд начнет курсировать в следующий четверг, 3 июня.

— Отличная новость для жителей Мелитополя, Геническа и не только. Уже с 3 июня Укрзализныця запускает на летний период поезд №204/203 Кривой Рог — Геническ, — сообщили в компании.

Билеты уже можно приобрести. Другие детали в УЗ обещают сообщить позже.

Поезда на летний период

Также в УЗ запускают поезда на летний период из Чернигова и Сум. Они будут отправляться вечером.

Поезд Чернигов (Нежин) — Одесса с 17 июня будет курсировать по нечетным числам, а в обратном направлении — по четным числам.

Поезд Сумы — Одесса начнет курсировать с 15 июня по нечетным числам, а в обратном направлении (с 16 июня) — по четным числам.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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