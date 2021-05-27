Белорусская авиакомпания Белавиа вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям в Европе с 27 мая. Компания не будет летать по этим направлениям до 30 октября.

— В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания Белавиа вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград, — сообщили в авиакомпании.

Пассажиры могут или изменить дату вылета, или вернуть полную стоимость билета в течение года.

В Белавиа также заявили, что такая ситуация сложилась по независящим от авиакомпании причинам.

Инцидент с самолетом Ryanair

После экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске, который летел из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, ряд стран ввел меры против Беларуси.

Среди прочего, они закрыли воздушное пространство для авиакомпаний страны. Прежде всего из-за этого пострадала авиакомпания Белавиа.

Подробнее о закрытии воздушного пространства для Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Белавиа