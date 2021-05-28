Мексика славится не только своими пляжами на побережье Тихого океана и разнообразным ландшафтом, но и историческими памятниками и археологическими зонами. Именно таким местом является город Тулум, который народы майя построили на побережье Карибского моря.

На полуострове Юкатан тропы вас приведут к древнему городу Тулум. Этот памятник цивилизации майя стоит увидеть даже тем, кого история не очень интересует.

Большинство поселений майя не возводили у моря, Тулум — исключение. Город был построен в XII веке и просуществовал всего 70 лет.

— Тулум — это единственный город майя, который испанские конкистадоры застали живым, после того как все великие города этой цивилизации поглотили джунгли, — рассказала Фактам ICTV генеральный директор туроператора Mexico Experts Travel Ольга Шуплова.

Визитка полуострова Юкатан — подземные сеноты, которые в свое время образовались благодаря дождю. Внешне они напоминают колодезь, однако впечатления начнутся, когда погрузишься в них — километровые лабиринты и ракушки, которые стали частью камня Ледникового периода. Также под водой можно встретить просторные залы в 100 метров.

— Когда ты идешь по лабиринту все дальше, он меняется. Вначале это узкая часть, а потом огромный зал со сталактитами и сталагмитами, — сказал инструктор по дайвингу Андрей Станишевский.

Мексика — это страна, в которой отдых гарантированно будет разнообразным. Исторический Тулум или подводный мир пещер, который простирается на десятки километров — это лишь часть впечатлений, которые привезет с собой турист.

Отдых летом 2021

Летом 2021 года, помимо традиционных Египта и Турции, туроператоры предлагают гражданам рассмотреть варианты отдыха в Болгарии, Тунисе, Албании, Черногории, Доминикане, ОАЭ, на Мальдивах, а также в Хорватии, Сербии и Армении.

Также некоторые турагентства предлагают посетить Грецию, Испанию, Грузию. Где отдохнуть летом 2021 и цены туров — читайте на Фактах ICTV.