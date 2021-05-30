Топ-5 малоизвестных интересных мест в Киеве

Площадь Независимости, Крещатик, София Киевская — все эти замечательные памятники хорошо известны и киевлянам, и каждому туристу. 30 мая отмечаем День Киева, поэтому Факты ICTV готовы рассказать вам о пяти интересных и неизвестных каждому туристу местах столицы.

Мечеть Ар-Рахма

Мечеть Ар-Рахма строили в течение 15 лет, она спроектирована украинским архитектором Александром Комаровским и выглядит очень гармонично и величественно.

Также мечеть вмещает в себе до 2 тыс. молящихся, а вечером здание красиво подсвечивается.

Если вы не исповедуете ислам, вы все равно можете увидеть все прелести этого места. В мечеть можно свободно зайти и осмотреть внутренний двор и само здание мечети, но только в то время, когда не идет служба.

Если вы хотите углубиться в историю и культуру, исламовед встретит вас и доступно все расскажет. Найти Ар-Рахма несложно, она расположена на улице Лукьяновской, в самом центре города.

Там вы точно не были: топ-5 малоизвестных и интересных мест в Киеве / 2 фотографии

Киевский велотрек

Казалось бы, что необычного может быть в спортивном велотреке? Но киевский велотрек не простой — он расположен в самом центре города и окружен старыми зданиями.

Сейчас это одна из самых популярных локаций для крутых фото, а еще велотрек поражает своей яркостью и цветовым оформлением.

Там вы точно не были: топ-5 малоизвестных и интересных мест в Киеве / 2 фотографии

Кладбище кранов

Если вы ценитель постапокалиптических романов, то вам обязательно надо посетить кладбище заброшенных подъемных кранов.

Недалеко от станции метро Выдубичи собрали кучу кранов, которые уже вышли из строя. Нужно обязательно увидеть это место, чтобы почувствовать его необычайную атмосферу.

Галерея Парсуна

Слово Парсуна в переводе с латыни означает портрет. В Киеве на Подоле есть уникальное арт-пространство, в котором собрали самых разных кукол, выполненных вручную с помощью различных техник.

Куклы в Парсуне веселые и грустные, красивые и страшные, и даже смешные, а ретро-интерьер создает теплую и одновременно изысканную атмосферу.

Там вы точно не были: топ-5 малоизвестных и интересных мест в Киеве / 2 фотографии

Дом Икскюль-Гильденбанда

На улице Шелковичной расположено уникальное сооружение в неоготическом стиле.

Дворец построили еще в 1902 году по проекту инженера Николая Вишневского, а принадлежал он древнему немецкому роду баронов Икскюль-Гильденбанда, который происходит из Бременского архиепископства.

Это идеальное место для фотосессии в ретро-платьях или созерцания уникальных архитектурных решений. К сожалению, попасть внутрь невозможно, так как здание несколько раз реставрировали.

Зато можно прогуляться по внутреннему дворику и увидеть место, где были баронские конюшни и хозяйственные помещения, или пройтись по окружающим уютным улицам.

Куда пойти на День Киева

День Киева — прекрасная возможность посетить с семьей интересное праздничное мероприятие.

Для того, чтобы вы могли лучше сориентироваться, Факты ICTV подготовили для вас афишу мероприятий на День Киева.

Фото: Жить в Киеве, Parsuna Art Space, Depositphotos