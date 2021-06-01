Украина открывает прямое авиасообщение с Саудовской Аравией, сообщило Министерство инфраструктуры.

На украинский рынок выходит авиакомпания Flynas, которую на протяжении последних пяти лет признавали лучшим лоукостом Ближнего Востока.

Ранее Украина не имела прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Чтобы добраться Эр-Рияда необходимо было осуществлять пересадку в Стамбуле, Дубае или Дохе.

— Мы хотим, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги делают нас ближе к этой цели, — отметил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сеть региональных авиахабов

По программе Большая стройка в Украине должна появиться сеть региональных авиахабов в которую войдут 16 региональных аэропортов.

На данный момент идет реконструкция аэропортов Ровно, Херсона, Ужгорода, Черновцов, Винницы, Житомира, Полтавы и Кривого Рога.

18 мая авиакомпания Роза Ветров продала первые билеты на внутренний рейс из Киева в Кривой Рог.