В сентябре в Украине начнет летать новый лоукостер. Немецкая авиакомпания Eurowings осуществит первый рейс в Киев 1 сентября.

Самолет соединит столицу Украины с Дюссельдорфом. В дальнейшем регулярные рейсы будут проходить по понедельникам, средам и пятницам.

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Стоимость билета в одну сторону по стандартному тарифу составляет от €39,99.

Регистрация на рейсы будет происходить онлайн, но если пассажир купит самый дешевый билет, то регистрация в аэропорту будет стоить €3-5.

Авиасообщение с Саудовской Аравией

Министерство инфраструктуры сообщило, что Украина открывает прямое авиасообщение с Саудовской Аравией.

Страны будет соединять авиакомпания-лоукостер Flynas. Ранее в Саудовскую Аравию можно было попасть только с пересадкой в ​​Стамбуле, Дубае или Дохе.

В тоже время точная дата запуска новых рейсов пока точно неизвестна.