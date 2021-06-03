Авиакомпания SkyUp с 5 июня запускает прямые рейсы на греческие острова Корфу, Родос и столицу Крита Ираклион.

5 июня самолет соединит Корфу и Киев, сначала рейсы будут осуществляться каждую субботу, а потом добавят вылеты по понедельникам и средам.

На Родос SkyUp будет летать каждое воскресенье, начиная с 6 июня. Позже добавятся регулярные рейсы по вторникам и четвергам.

В Ираклион можно будет попасть с 12 июня и по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям в дальнейшем.

В SkyUp сообщили, что через несколько недель планируются ежедневные вылеты в греческих островов.

Новый лоукостер в Украине

С сентября в Украине начинает работу новая авиакомпания-лоукостер Eurowings.

1 сентября состоится первый рейс из Киева в Дюссельдорф, а в дальнейшем полеты будут проходить по понедельникам, средам и пятницам.

Детали о ценах Eurowings и правилах компании читайте на сайте Фактов ICTV.

Источник: SkyUp