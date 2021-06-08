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Дарина Реготун |

Лучшие пляжи Киева 2021 — где загорать и купаться

пляжі київ

Чтобы позагорать и искупаться, не обязательно ехать на моря за границу или в Одессу. В Киеве также есть свои пляжи и река Днепр.

Некоторые пляжи весьма подходят для отдыха и даже отмечены международной наградой Голубой флаг. В 2021 году на получение экологической награды претендуют сразу 9 из них, которые являются муницыпальными.

Факты ICTV расскажут вам о лучших пляжах Киева в 2021 году, где можно позагорать и искупаться.

Детский

Здесь всегда будет бегать куча детей, сопровождаемых своими родителями и родными. Поэтому если вас не смущает шум, то вам сюда. Песок чистый, много мусорных баков, есть прокат шезлонгов, зонтов и других принадлежностей для пляжного отдыха. Есть несколько магазинчиков, где можно купить воду или что-то перекусить.

Цена: бесплатно.

Где находится: доехать можно на метро до станции Гидропарк, пляж находится справа от Венецианского моста.

Лучшие пляжи Киева 2021 — где купаться

Молодежный

Чистый песок, река, мусорные баки, зонтики, шезлонги и неоднократное присуждение награды Голубой флаг — это все о пляже Молодежный. Здесь часто отдыхают компаниями. Развлечений здесь не слишком много, но позагорать и искупаться точно можно.

Цена: бесплатно.

Где находится: добираться так, как до пляжа Детский — к станции метро Гидропарк. Попасть туда можно, повернув от Венецианского моста налево.

Лучшие пляжи Киева 2021 — где купаться

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Маячок Beach Club

Если же вы не готовы рисковать, посещая бесплатные пляжи, то можно посетить платный комплекс. Здесь ассортимент услуг будет шире: шезлонги, зонты, аниматоры, водные лыжи или скутер. В пляжном комплексе можно развлечься и самим, и с ребенком.

Цена: дети до 13 лет — бесплатно, взрослые — 100-200 грн.

Где находится: улица Февральская, 58-а. Общественным транспортом до пляжного комплекса не доедешь. Однако, если вы на автомобиле, то от станции метро Выдубичи стоит ехать по Столичному шоссе до улицы Февральской. Ориентир — яхт-клуб Маячок.

Лучшие пляжи Киева 2021 — где купаться

Золотой

Еще один пляж, который неоднократно был отмечен наградой Голубой флаг. Чаще всего это малолюдный пляж. Довольно чистый, есть кабинки для переодевания и туалеты.

Кафе и ресторанов здесь не найдете. Однако, чтобы искупаться, позагорать и полюбоваться прекрасным видом на Днепр — это отличный вариант.

Цена: бесплатно.

Где находится: стоит проехать на метро до станции Гидропарк. Пляж находится возле моста Патона.

Лучшие пляжи Киева 2021 — где купаться

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Днепровская Ривьера

Еще один из пляжей столицы, где есть не только чистый песок и доступ к реке, но и свой бассейн. Есть привычный ассортимент: шезлонги и зонты. Также взрослые и дети могут попробовать покататься на различных видах водного транспорта: скутерах, гидроциклах. Здесь часто проводят концерты.

Цена: бесплатный вход, шезлонги — 200-250 грн.

Где находится: улица Февральская, 65. От станции метро Выдубичи стоит ехать по Столичному шоссе. Общественный транспорт к пляжу не едет.

Лучшие пляжи Киева 2021 — где купаться

Пуща-Водица

Если вы хотите не только искупаться, но и пожарить шашлык, то Пуща-Водица будет для вас идеальным вариантом. Здесь есть беседки, чистый воздух и вода.

Если вы из тех людей, которые ценят хорошо проведенное время с друзьями возле водоема, то этот пляж уже вас заждался.

Цена: бесплатно.

Где находится: от станции метро Академгородок стоит пересесть на троллейбус №30 до улицы Юнкеровой.

Лучшие пляжи Киева 2021 — где купаться

Пляжей и комплексов, чтобы отдохнуть у воды, в Киеве и в пригороде хватает. Остается только выбрать, какой вам больше нравится, и наслаждаться отдыхом.

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