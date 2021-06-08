Лучшие пляжи Киева 2021 — где купаться

Чтобы позагорать и искупаться, не обязательно ехать на моря за границу или в Одессу. В Киеве также есть свои пляжи и река Днепр.

Некоторые пляжи весьма подходят для отдыха и даже отмечены международной наградой Голубой флаг. В 2021 году на получение экологической награды претендуют сразу 9 из них, которые являются муницыпальными.

Факты ICTV расскажут вам о лучших пляжах Киева в 2021 году, где можно позагорать и искупаться.

Детский

Здесь всегда будет бегать куча детей, сопровождаемых своими родителями и родными. Поэтому если вас не смущает шум, то вам сюда. Песок чистый, много мусорных баков, есть прокат шезлонгов, зонтов и других принадлежностей для пляжного отдыха. Есть несколько магазинчиков, где можно купить воду или что-то перекусить.

Цена: бесплатно.

Где находится: доехать можно на метро до станции Гидропарк, пляж находится справа от Венецианского моста.

Молодежный

Чистый песок, река, мусорные баки, зонтики, шезлонги и неоднократное присуждение награды Голубой флаг — это все о пляже Молодежный. Здесь часто отдыхают компаниями. Развлечений здесь не слишком много, но позагорать и искупаться точно можно.

Цена: бесплатно.

Где находится: добираться так, как до пляжа Детский — к станции метро Гидропарк. Попасть туда можно, повернув от Венецианского моста налево.

Маячок Beach Club

Если же вы не готовы рисковать, посещая бесплатные пляжи, то можно посетить платный комплекс. Здесь ассортимент услуг будет шире: шезлонги, зонты, аниматоры, водные лыжи или скутер. В пляжном комплексе можно развлечься и самим, и с ребенком.

Цена: дети до 13 лет — бесплатно, взрослые — 100-200 грн.

Где находится: улица Февральская, 58-а. Общественным транспортом до пляжного комплекса не доедешь. Однако, если вы на автомобиле, то от станции метро Выдубичи стоит ехать по Столичному шоссе до улицы Февральской. Ориентир — яхт-клуб Маячок.

Золотой

Еще один пляж, который неоднократно был отмечен наградой Голубой флаг. Чаще всего это малолюдный пляж. Довольно чистый, есть кабинки для переодевания и туалеты.

Кафе и ресторанов здесь не найдете. Однако, чтобы искупаться, позагорать и полюбоваться прекрасным видом на Днепр — это отличный вариант.

Цена: бесплатно.

Где находится: стоит проехать на метро до станции Гидропарк. Пляж находится возле моста Патона.

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Днепровская Ривьера

Еще один из пляжей столицы, где есть не только чистый песок и доступ к реке, но и свой бассейн. Есть привычный ассортимент: шезлонги и зонты. Также взрослые и дети могут попробовать покататься на различных видах водного транспорта: скутерах, гидроциклах. Здесь часто проводят концерты.

Цена: бесплатный вход, шезлонги — 200-250 грн.

Где находится: улица Февральская, 65. От станции метро Выдубичи стоит ехать по Столичному шоссе. Общественный транспорт к пляжу не едет.

Пуща-Водица

Если вы хотите не только искупаться, но и пожарить шашлык, то Пуща-Водица будет для вас идеальным вариантом. Здесь есть беседки, чистый воздух и вода.

Если вы из тех людей, которые ценят хорошо проведенное время с друзьями возле водоема, то этот пляж уже вас заждался.

Цена: бесплатно.

Где находится: от станции метро Академгородок стоит пересесть на троллейбус №30 до улицы Юнкеровой.

Пляжей и комплексов, чтобы отдохнуть у воды, в Киеве и в пригороде хватает. Остается только выбрать, какой вам больше нравится, и наслаждаться отдыхом.