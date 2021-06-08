Албания решила отменить все карантинные ограничения для иностранных туристов на летний период. Теперь при въезде не нужно будет предоставлять никаких документов касательно Covid-19.
Так, для посещения страны теперь не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела или паспорт вакцинации. Также отменена обязательная 14-дневная самоизоляция по приезду в Албанию.
При этом иностранным туристам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в аэропортах, чтобы предотвратить распространение болезни.
Кроме того, со следующей недели летние медицинские центры, расположенные в 29 местах по всей стране, будут предлагать туристам быстрые тесты на Covid-19.
Отметим, в Албании резко сократилась заболеваемость и смертность от коронавируса в прошлом месяце. Число заболевших составляет менее 300 человек, а в течение нескольких дней не было ни одного случая смерти от Covid-19.
Отпуск за границей
Летом 2021 года украинцы смогут посетить ряд стран.
Среди них — Египет, Турция, Грузия, Черногория, Албания, Греция.
Подробнее об отдыхе летом за границей 2021 читайте на Фактах ICTV.
Источник: Euractiv