Албания решила отменить все карантинные ограничения для иностранных туристов на летний период. Теперь при въезде не нужно будет предоставлять никаких документов касательно Covid-19.

Так, для посещения страны теперь не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела или паспорт вакцинации. Также отменена обязательная 14-дневная самоизоляция по приезду в Албанию.