Наконец в Украине лето — время отдыха и путешествий. Но куда же поехать? Особенно тем, у кого нет времени и возможности отправиться в длительный отпуск? Ну, конечно, же на озера, которые все чаще становятся альтернативой морю для украинцев.

В Украине более 20 тыс. озер. Они разбросаны в поймах рек, в морских заливах и высоко в горах. Факты ICTV расскажут вам о лучших озерах в Украине.

Коростышевский карьер

В частности популярным местом отдыха является Коростышевский карьер в Житомирской области. Местные экологи утверждают, что голубая вода в этом озере самая чистая из всех водоемов области. Она поступает из подземных источников и обогащенная радоном, который лечит суставы и кости.

Однако возле него отсутствует инфраструктура, хотя есть беседки, под которыми можно даже жечь костры. Заночевать возле карьера тоже будет пробламетично, ведь единственный отель, который там был — не работает. Поэтому отдохнуть здесь можно разве что с палаткой.

Озеро Горищиха

Если же вам нужен элементарный комфорт и чтобы недалеко от Киева, то можно поехать в Пущу-Водицу на озеро Горищиха. За 100 грн здесь можно покататься на катамаране или других видах водного транспорта.

Здесь можно не только позагорать и искупаться, но и еще пожарить шашлыки и провести хорошо время компанией.

Шацкие водоемы

Шацкие озера в Волынской области очень интересный вариант.

Там есть возможность не только позагорать, но и поплавать на байдарках, покататься на велотреках или на раритетном внедорожнике Газ-69.

Самая дешевая комната в частном секторе обойдется в 100-200 грн.

В отелях же цены за номер в четыре раза выше. Обычный двухместный стандарт обойдется в 800 грн, номер где-люкс — до 2,5 тыс. грн.

Лемурийское озеро

В Херсонской области есть знаменитые розовые озера. Одно из них — Лемурийское. Кроме невероятной красоты водоема, больше здесь ничего и нет. Инфраструктура почти отсутствует, нет гостиниц и только одно кафе.

Чтобы переночевать, отдыхающие обычно снимают комнаты в домиках местных жителей, гордо их называют экодома.

Однако озеро обладает удивительными лечебными свойствами из-за концентрации солей и минералов в воде.

Геническе озеро

Возле залива Сивач к северу от Арабатской стрелки есть Геническе озеро, которое очень ценится своими невероятными глинами — голубыми и черными. Они помогают лечить суставы.

Солотвино

А этот курорт на Закарпатье отличается от всех своими термальными водами. Там температура воды комфортна для человека.

Также там озера с большой концентрацией соли в воде, которой даже больше, чем в Мертвом море.

Поэтому не обязательно выбирать исключительно только море и заграницу, можно и отлично отдохнуть у озер в Украине.

Также в Украине могут запустить речные туристические маршруты по Днепру в Канев и Чернобыль.