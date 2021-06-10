Уже вскоре украинцев ждут дополнительные выходные по случаю Троицы и Дня Конституции Украины. Это прекрасная возможность для отдыха, путешествий за границу и новых эмоций.

Факты ICTV узнали, куда можно поехать за границу на три выходных, руководитель отдела развития направлений Join Up Екатерина Артюх рассказала сколько это будет стоить.

Грузия

Самыми популярными городами среди туристов являются Батуми и Тбилиси. Именно сюда стоит поехать для того, чтобы насладиться грузинской атмосферой.

Трехдневный тур в Батуми на одного человека при двухместном проживании с перелетом, трансфером и медицинской страховкой будет стоить от 5 970 грн. В эту стоимость также входят завтраки.

Цена тура в Тбилиси с аналогичными условиями стартует от 8 800 грн. За экскурсии по городу и дополнительные развлечения придется доплатить.

Для въезда украинцам не нужна виза, но все туристы должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Кроме этого, придется сделать повторный тест через три дня пребывания в Грузии.

Турция

По словам туроператоров, турецкие курорты Эгейского побережья (Измир, Бодрум и Даламан) являются достаточно бюджетными вариантами летнего отдыха. Цены на трехдневный тур в один из этих городов стартуют от 4 300 грн с учетом завтраков.

Отдых all inclusive в Анталии будет стоить одному туристу от 5 040 грн. Также загружены рейсы в Стамбул, куда можно полететь на три дня за 7 400 грн.

Для въезда в Турцию туристам необходимо показать отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Но согласно новым правилам тест не будет нужен, если пассажир предоставит документ о вакцинации от коронавируса или справку о выздоровлении.

Греция

Также украинских туристов принимает и Греция, где можно выбрать отдых на одном из островов: Корфу, Крите или Родосе.

Стоимость путешествия в Родос составляет от 6 400 грн за одного человека, а на острове Крит можно отдохнуть за 5 160 грн.

Немного дороже туристам придется заплатить на трехдневный отдых на острове Корфу — от 9 630 грн.

Все цены указаны с учетом перелета, трехдневного проживания, завтраков, трансфера и медицинского страхования.

Недавно Греция изменила правила для въезда и отменила обязательную самоизоляцию. За день до вылета туристам необходимо заполнить специальную форму, а также предоставить справку о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета или справку о выздоровлении.

Кипр

В последнее время растет спрос на Кипр, поскольку за прошлый год украинцы действительно соскучились по Европе.

Цены на путешествие на этот остров стартуют от 6 400 грн с учетом перелета, проживания, медицинской страховки и завтраков в отеле.

Туроператоры советуют туристам посетить такие курорты как Айя-Напу, Пафос, Лимассол, Протарас, Ларнаку. Там можно насладиться невероятными видами Средиземного моря.

Украинцам для вылета на Кипр нужно сделать тест на коронавирус. А его результат загрузить на платформу Cyprus Flight Pass.

Владельцам биометрического паспорта виза на Кипр не нужна, остальные должны получить электронную про-визу в Посольстве Кипра в Украине.

Черногория

Еще одним вариантом для отдыха является Черногория, которая открыла свои границы еще прошлым летом. Если вас привлекают живописные пейзажи и исторические места, то вам стоит посетить город Котор.

Трехдневный тур в Черногорию на одного человека будет стоить от 4 650 грн. Но сюда не входит питание. По словам туроператоров, в этой стране распространено проживания в виллах, где в каждом номере есть кухонный блок с плитой.

Для въезда в Черногорию туристам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до пересечения границы, или тест на антитела (класса IgG), сделанный не позднее 30 дней.

Куда поехать в отпуск летом 2021

Летом 2021 для украинцев значительно расширился список стран для отдыха. Кроме традиционных Египта и Турции, туроператоры предлагают гражданам рассмотреть варианты отдыха в Болгарии, Тунисе, Албании, Черногории, Доминикане, ОАЭ и других странах.

Куда поехать в отпуск летом 2021 и как сэкономить на отдыхе — читайте на Фактах ICTV.