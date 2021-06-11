Бюджетная поездка в Стамбул – как спланировать и на чем сэкономить

All inclusive — это приятно, но может быть совсем не вашим вариантом. Например, вам быстро становится скучно на пляже с аперолем в руке, вы боитесь поправиться от блюд в многочисленных ресторанах на территории отеля, или банально — что даже вероятнее всего — вы не имеете на это счастье денег.

Тогда включаем авантюризм, созваниваемся с проверенными друзьями — и айда экспериментировать.

Мы с подружками делаем так часто. В прошлом году именно перед карантином успели слетать в Тбилиси. А поскольку Европа нашим туристам временно не рада — сейчас направились в Стамбул. Визы не надо, лететь — менее двух часов, и посмотреть есть на что.

Билеты брали за полгода. Идея такова: они дешевле, а о потраченных деньгах, даже если не сложится, со временем не пожалеете. Здесь в помощь лоукосты. Главная проблема у них — качественно взвесить багаж перед отлетом и позаботиться о дополнительной сумке на обратном пути. Потому что веса таки может прибавиться.

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Далее бронируется отель, но мы выбираем апартаменты. Там никто не мешает, а еще можно хорошо сэкономить на еде. Мы вчетвером заплатили 9 тыс. грн за пять ночей. То есть, где-то 460 грн за ночь с человека. Завтрак и ужин готовили или разогревали дома, обедали в ресторане. Там же пили кофе, потому что какая же Турция без кофе в турке?

Итак, добро пожаловать в Стамбул — город, где сочетаются европейская и азиатская культуры, 10-миллионный Вавилон, который готов “расцеловать” украинских туристов, поскольку другие временно отсутствуют.

Россия до 21 июня отменила почти все рейсы, о чем турки, конечно, сожалеют, однако постепенно овладевают украинским языком.

У меня хороша шкіра, куртки, хутро, вот посмотрі, — кричали нам на Гранд базаре. На кассе отвечали Дякую и каждый раз рассказывали легенду о том, что у них жена из Днепра или Харькова. Вот любят там эти города.

Что посмотреть

Шести дней для Стамбула мало, но получить приблизительное представление о городе за это время можно. Из обязательных прелестей, конечно, Айя София, Голубая мечеть, музей Топкапы и поездка по Босфору. Гида можно найти, просто бродя по городу. Собственно, он сам может выскочить, как из-под земли, и предложить достаточно недорогую экскурсию. Получасовой рассказ о Айя Софию нам обошелся в 30 лир с каждой — это около 90 грн. Мы также сходили в Музей мозаик, Музей современного искусства и съездили на острова.

Почему нам важна Айя София

Этот храм — один из некогда крупнейших христианских святынь. Около тысячи лет Святая София была главным храмом Константинополя. Говорят, что там крестилась даже княгиня Ольга (легендарную купель можно увидеть в щелочку). После захвата столицы Византии турками храм превратили в мечеть, а часть фресок зарисовали. Во времена Ататюрка Святую Софию превратили в музей. И с прошлого года — это опять мусульманский храм.

Без аll inclusive, но с аперолем в руке: как съездить в Стамбул за копейки / 2 фотографии

Мозаики под куполом занавешены белой тканью, и все же несколько можно хорошо рассмотреть. Открыта — 24 часа в сутки. Перед порогом будьте готовы оставить обувь в специальном шкафчике. Это правило всех мусульманских храмов.

Голубая мечеть пускает туристов лишь в часы, когда там нет службы. Однако хорошо рассмотреть храм пока не получится. Он частично закрыт на реставрацию. Также на реставрации Цистерна Базилика — храм, где Константинополь хранил воду.

Для любителей современного искусства здесь тоже есть чем поживиться. Музей — неподалеку Галатской башни, в районе Бейоглу, который показался нам похожим на Париж. Сейчас украшение коллекции — работы Сельмы Гюрбюз, которая в этом году умерла от коронавируса. Сельма входила в топ-500 турецких художников, чьи работы продаются лучше всего. Там действительно есть на что посмотреть. И размышления на темы жизни и смерти, потому что для нее это, в принципе, очень схожие понятия. И работы, привезенные из Африки, со всем тамошним колоритом.

Как сэкономить на поездке по Босфору

Если вы в Стамбуле — готовьтесь торговаться. На базаре сбросить можно до 20% цены, но все зависит от вашего обаяния, а еще — от настроения и нервной системы продавца. То же самое и с экскурсиями. Лучше пойти прицениться и не верить флаерам о кораблике по Босфору за €20. Смело требуйте снизить цену вдвое. А если хватит сил дойти до речного вокзала — можно прокатиться и за €5. Экскурсия продлится два часа. Часть будет на русском языке. С познавательной точки зрения — неплохо. Плюс, можно рассмотреть туристов и попробовать что-нибудь вкусненькое (за дополнителиные средства).

Поездка на острова рейсовым катером обойдется всего в 10 лир (около 30 грн). Но готовьтесь купить стамбульскую транспортную карту (Istanbul card) — это будет еще плюс 10 лир. Также, возможно, придется ехать к катеру на трамвае. Это достаточно недорого, впрочем, нужно всегда иметь наличные, чтобы пополнять карту через банкомат.

На кораблике нелишним будет иметь с собой кусок хлеба. Национальная турецкая забава — кормить чаек с кормы судна, тогда птицы, как истребители, летят за корабликом. Так получаются замечательные фото.

Как живет Стамбул карантинный

Перед поездкой готовьтесь сдавать тест. Турция принимает как ПЦР, так и быстрые тесты на антиген. Также можно предоставить справку о недавно (до полугода) перенесенном коронавирусе, однако, как должна выглядеть эта справка — никто не знает. Поэтому мы решили не рисковать.

Также за 72 часа до поездки нужно зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции.

Вам предоставят персональный код, теоретически, по нему Турция сможет отслеживать ваши передвижения в случае заболевания. Без кода невозможно ни попасть в страну, ни купить транспортную карту, ни попасть в некоторые музеи.

К тому же пока турки требуют носить маску на улицах. Правило не очень строгое. До ареста или штрафа вряд ли дойдет, но полиция может предупредить. Также маску нужно надевать в помещениях и транспорте. Однако здесь все напоминает Украину: маска на подбородке — обычное дело.

И напоследок о том, без чего Стамбул — не Стамбул, и что ничего не стоит.

Сходите на Галатский мост посмотреть на рыбаков и покормить чаек.

Рыбаки стоят там чуть ли не круглосуточно, правда, в воскресенье из-за карантина мост почти пуст. Рыбаки очень любят фотографироваться, а рыбку — и дорого, и довольно дешево — можно поесть в десятках прибрежных ресторанов.

А главное — фотографируйте котиков. Они в Турции везде. Ничего не боятся и хорошо собирают лайки в соцсетях.