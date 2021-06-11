Лучшие пляжи Железного Порта 2021 — где купаться

Хотите отдохнуть, однако не знаете, куда лучше съездить? Прекрасным решением станет путешествие в Херсонскую область.

Факты ICTV рассказывают о лучших пляжах Железного Порта 2021, на которых туристы прекрасно и незабываемо проведут свой отдых.

Морская звезда

Sea Star или Морская звезда — это крытый песчаный пляж, расположенный в Железном Порту. Территория курортной зоны разделена на две части: зону общего пользования и закрытый участок.

В зоне общего пользования отдыхающие могут воспользоваться шезлонгами, зонтиками или другими навесными конструкциями, прикрывающими от жаркого солнца.

Также есть закрытые беседки для любителей задушевных разговоров и бар для тех, кто намерен выпить холодных напитков и посидеть за столом, поедая вкусные десерты.

Закрытая зона курорта также предлагает другие интересности. На территории есть кафе, бассейны, площадки для семей с детьми, беседки, туалеты и душевые кабинки.

От центра Железного Порта до Sea Star расстояние около 2,3 км, согласно карте. Адрес: ул. Вавилова, 2, Железный Порт, Херсонская область.

Дикий пляж

Это живописное место находится возле Скадовска на острове Джарылгач — самом большом на территории Украины. Особенность этого тихого места — идеальная чистота.

На берегу курортной зоны можно найти крабов, креветок и мидий, которые, как известно, не могут обитать в загрязненной воде. Во время красивых вечерних закатов можно наблюдать за дельфинами, которые очень часто проплывают почти возле самого берега.

Однако это не все, что может удивить туристов в этом месте. Часто путешественники могут здесь найти памятки времен неолита — различные предметы, которые могли пригодиться в бытовой жизни того времени.

Территория этого необычного солнечного места достигает 40 км, поэтому тем, кто любит отдыхать без лишнего шума, этот пляж очень понравится.

От центра Железного Порта до Дикого пляжа на острове Джарылгач расстояние около 60 км, согласно карте. Далековато, однако впечатления того стоят.

The Box

Это место также называют Пляжем эмоций, и не напрасно — именно здесь тысячи туристов проводят свой отдых каждый год. На песчаном побережье Черного моря всегда можно найти положительные эмоции, с которыми отдыхающие не смогут расстаться еще очень долгое время.

В пешей доступности возле пляжа также есть аквапарк для детей и взрослых, бар, детский садик, а также без проблем можно арендовать шезлонги и зонтики для комфортного отдыха.

На берегу Черного моря также организовывают яркие свадебные церемонии с видом на великолепный вечерний закат солнца. Уверены, такой отдых здесь запомнится надолго.

От центра Железного Порта до The Box расстояние около 1,6 км, согласно карте. Адрес: улица Школьная, 59 в, Железный Порт, Херсонская область.

White Beach

Это место также известно как Белый пляж. Поговаривают, что его так назвали из-за того, что вся территория выглядит белой из-за высокого укрытия, которое прикрывает отдыхающих от жаркого солнца.

Также есть версия, что курортную зону так назвали из-за белоснежного песка и прекрасного вида на побережье. На территории также есть кафе, бар и зоны для различных развлечений.

Здесь также можно взять в аренду шезлонги и зонтики, если туристы хотят прилечь поближе к берегу Черного моря. Можно смело сказать, что это один из лучших пляжей в Херсонской области.

От центра Железного Порта до White Beach расстояние около 750 м, согласно карте. Адрес: улица Морская, Железный Порт, Херсонская область.

Стамбул

Стамбул — это центральный песчаный пляж в Железном Порту. Его длина около 240 м, а ширина достигает около 70 м. На территории побережья установлена сцена для развлечений, а также ежедневно работает анимационная команда для семей с детьми.

На пляже часто проводят различные конкурсы, спортивную зарядку, волейбольные состязания, за которые можно получить интересные призы.

Также на территории есть прекрасные пляжные бары, шезлонги, раздевалки, душевые кабинки, а также зонтики, которые прикроют от слишком пекущего солнца Херсонской области.

От центра Железного Порта до пляжа Стамбул расстояние около 1 км, согласно карте. Адрес: ул. Набережная, Железный Порт, Херсонская область.

Malibu Beach

Это один из самых лучших оборудованных пляжей, который доступен для всех желающих его посетить. Совсем рядом находится небольшая бесплатная парковка, на которой можно оставить свой автомобиль.

На территории зоны отдыха есть крытые места, однако их здесь немного — по этой причине лучше взять с собой зонтик, который укроет от пекущего солнца. Это также безопасное место для деток — песок здесь чистят ежедневно.

От центра Железного Порта до Malibu Beach расстояние около 1,5 км, согласно карте. Адрес: ул. Малая Морская 8б, Железный Порт, Херсонская область, Голопристанский район.

Однако самое главное — близкие люди рядом. Факты ICTV желают прекрасного и незабываемого отдыха в Железном Порту.