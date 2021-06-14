Отели в Геническе уже принимают своих первых туристов и пока держат цены на уровне средних, хотя в пик сезона планируют повышение.

За номер класса люкс — 1 850 грн на двоих. Хотя жилье в городе можно найти и значительно дешевле.

Арабатскую стрелку с разных сторон омывают Азовское море и озеро Сиваш. Такое сочетание делает здешний воздух в буквальном смысле целебным.

Развлечения на косе — на любой вкус и размер кошелька. Лиманы и протоки можно увидеть на каяках или сапах.

Есть чем здесь и развлечь малыша. Здесь живут страусы, лемуры и ламы. Всего более 100 видов птиц и животных. Один из крупнейших частных зоопарков в Украине находится именно на Арабатской стрелке в поселке Счастливцево.

Билет для взрослых — 250 грн, для детей — 200 грн. Также за 250 грн можно приобрести на яичницу страусиное яйцо

Местные отели предлагают и более семейный отдых. Есть номера-апартаменты с кухней именно для больших семей с детьми. Такой номер с дополнительной комнатой на шесть будет стоить уже 3,7 тыс. грн на всех.

Азов — это еще и уникальная местная кухня для любителей рыбных деликатесов. Начало сезона совпадает с выловом катрана, пиленгаса и камбалы. Все это можно попробовать в местной таверне в греческом стиле.

Принцип местной локальной кухни — чтобы продукты не были выращены или произведены дальше чем за 300 километров. Средний чек на человека в ресторане — 200 грн.

Рядом есть несколько озер с йодированной и насыщенной глицерином водой, что актуально для женщин и девушек. Вокруг — зоны отдыха с шезлонгами. Вход — 200 грн.

Джарылгач — второй по длине остров Украине. Если вы хотите комфорта, вам на побережье. Напротив острова, популярный среди украинский курорт, Скадовск.

Местный отель имеет свою территорию, баню, водные горки и спортзал. Номер стандарт рассчитан на семью с двумя детьми.

Провести интересно время всей семьей можно на местных Таврийских хуторах. Живописный природный парк расположился на 100 гектарах лесов, степей и озер. Здесь можно порыбачить, покататься на лошадях и даже научиться древних ремесел.

Здесь расскажут, как чеканили первые деньги, сварят с вами мыло и научат выбирать мед. Особая гордость местных мастеров — это восстановленный рецепт знаменитого бекмеса — варенья из арбузов.

Больше половины украинцев не планируют отпуск

Каждый второй украинец откажется от отдыха в 2021 году. Таковы результаты опроса компании Оперативная социология.

Так, из 2 104 респондентов, которых опросили 13-19 мая, более половины (51,9%) не планируют отпуск в 2021 году.

82,1% украинцев свой последний отпуск провели в Украине. 47% отдыхали дома. 24,9% из опрошенных респондентов не покидали пределы своей области.