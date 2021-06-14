Отдых за границей могут себе позволить не все, но это не повод отказываться от путешествий.

В Украине есть много мест, куда можно поехать на выходные для того, чтобы перезагрузиться и набраться сил.

Куда поехать на отдых в Украине на три выходных — читайте на Фактах ICTV.

Яремче

Это туристический город Ивано-Франковской области, раскинувшийся в долине реки Прут. Если вам нравятся горы и вы хотите познакомиться с гуцульскими традициями, тогда Яремче вам понравится.

Одной из главных достопримечательностей города является водопад Пробий, также стоит прогуляться по тропе Довбуша и посетить музей Карпаты в миниатюре.

А любители экстремального отдыха могут попробовать рафтинг по стремительной горной реке Прут или поездку на джипе или квадроцикле на вершину горы Маковица. Там в одноименной долине можно найти настоящую карпатскую сыроварню, зайти на дегустацию, а также приобрести местные овечьи сыры.

Как добраться: в Яремче можно доехать автобусом, цены на билеты стартуют от 500 грн.

Также можно доехать поездом до Ивано-Франковска, дорога от Киева займет до 10 часов. А билеты стоят от 240 грн. После приезда придется ехать автобусом в Яремче (+ 1,5 часа и 70 грн).

На собственном авто дорога в Яремче займет около 11 часов.

Где остановиться: в Яремче есть достаточно большой выбор отелей. Цены за двухместный номер на одну ночь стартуют от 400 грн.

Черновцы

Этот город называют украинским Парижем, поскольку туристов поражает его уникальная архитектура и культурное наследие. Старинные улочки, брусчатка, сотни исторических памятников, сувенирные лавки и маленькие дворики делают атмосферу Черновцов особенной.

Главной достопримечательностью города является Черновицкий университет или резиденция митрополитов. Это здание еще называют украинским Хогвартсом.

Также стоит прогуляться турецкой площадью, увидеть Дом-корабль, посетить улицу Кобылянской и Рыночную площадь. В городе есть много музеев, религиозных сооружений и уютных кафе.

Как добраться: из Киева билет на поезд будет стоить от 270 грн (ехать 9-11 часов), за автобус придется заплатить от 400 грн (ехать около 10 часов).

Собственным транспортом можно доехать за 8 часов.

Где остановиться: в Черновцах хорошо развита инфраструктура. Койко-место в сутки в хостеле обойдется от 120 грн, однокомнатная квартира посуточно от 300 грн, стандартный двухместный номер в небольшой гостинице от 240 грн в сутки.

Каменец-Подольский

Это старинный город, куда можно поехать на отдых с семьей и друзьями. Главной достопримечательностью Каменец-Подольского является крепость, которая была основана в конце XIV века. Она возвышается на скалистом полуострове в каньоне реки Смотрич.

Но кроме этого, в городе стоит посмотреть на мост Стремительная лань (самый высокий мост Украины), Русские ворота, прогуляться по уютному скверу Лебединое озеро и полюбоваться Смотрицким каньоном.

Также можно поехать к Хотинской крепости, которая находится в 30 км от города. Это историческое место с красивой природой и видом на Днестр.

Как добраться: доехать до Каменец-Подольского из Киева поездом можно в среднем за 250-300 грн. Цены на автобус стартуют от 400 грн.

На своем авто нужно ехать около 6 часов.

Где остановиться: аренда комнат, домиков и квартир посуточно в Каменец-Подольском развита хорошо. За 350 грн можно снять однокомнатную квартиру, а за 150 грн — комнату в хостеле на ночь.

Одесса

Это один из самых колоритных городов Украины, куда постоянно хочется возвращаться. В Одессе можно найти развлечения на любой вкус и бюджет.

Каждому туристу обязательно надо прогуляться по Дерибасовской, городскому саду, Приморскому бульвару к Тещиному мосту и увидеть знаменитую Потемкинскую лестницу. Кроме этого, в Одессе есть много музеев, крепостей и храмов.

Ну и конечно же, можно полежать на пляже и полюбоваться морскими пейзажами. Среди молодежи популярен пляж Аркадия с ночными клубами и барами, а для более спокойного отдыха подойдут Отрада и Ланжерон.

Для полноты впечатлений можно спуститься под землю — в Одесские катакомбы.

Как добраться: из Киева билет в одну сторону на поезд будет стоить от 300 грн, за автобус придется заплатить от 400 грн. На авто время в пути займет 6 часов.

Где остановиться: цены на отели в Одессе чуть дороже, чем в других курортных городах, однако можно найти и бюджетные варианты для проживания. В среднем двухкомнатная квартира в Одессе на сутки стоит от 500 грн.

Куда можно поехать на море в Украине

В Украине легко можно найти достойную альтернативу заморским курортам. Более того, у нас есть множество вариантов для бюджетного отдыха у моря.

Куда лучше поехать на море в Украине в 2021 году — читайте на Фактах ICTV.