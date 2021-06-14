Укрзализныця назначила дополнительный поезд к морю — направление и расписание

Укрзализныця добавила еще одно направление к морю, ночной-скоростной поезд сообщением Одесса-Житомир будет курсировать уже с 1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ и отметили, что поезд № 132/131 будет курсировать по нечетным числам и проходить через Винницу.

Из Житомира поезд будет отправляться в 23.15, в Виннице останавливаться в 02.12, а в Одессе уже будет в 09.29.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 12.27, в Виннице останавливается в 19.25, и в Житомир прибывает в 22.10.

Также предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подольск и другие, продажа билетов уже стартовала.

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