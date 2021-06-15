Отдых в горах тоже может стать отличным способом провести отпуск или выходные. Не все же на море ездить!

Но что делать, если никогда не были в походах? Конечно, подготовиться и пойти несложным маршрутом. Потому что выбрав направление для профессионалов, вы не то что не преодолеете путь, но можете и вовсе отказаться от такого отдыха в будущем.

Поэтому Факты ICTV расскажут вам о маршрутах для новичков и как правильно подготовиться к походу.

Маршруты в Карпатах для новичков

Хребет Кострича

Дистанция: 18 км

Самая высокая точка: 1 586 м

Сложность: легкая

Маршрут: Кривопольский перевал — полонина Веснарка — хребет Кострича — село Красник.

Чтобы добраться до начальной точки маршрута из Киева, стоит доехать поездом до Ворохты. А оттуда пересесть на автобус Ворохта-Верховина, который довезет вас до Кривопольского перевала.

Двигаться стоит от начальной точки мимо зон отдыха. Далее, минуя домики — по тропинке, ведущей вверх. Затем через лес можно попасть на полонину Веснарку.

Это довольно простой маршрут, который не требует специальной физической подготовки. Если захотеть, его можно пройти даже с детьми.

Путь спокойно преодолевается за один-два дня. Здесь можно полюбоваться горными пейзажами, насладиться шумом рек и попробовать черники. А также сделать кучу фото на фоне Черногорского хребта с Говерлой.

Перед последней точкой маршрута можно наткнуться на домик-сыроварню и отведать настоящую карпатскую брынзу.

Писаный камень

Дистанция: 16 км

Самая высокая точка: 1 224 м

Сложность: легкая

Маршрут: Буковецкий перевал — гора Писаный камень — село Верхний Ясенов.

Доехать до начальной точки маршрута из Киева можно автобусами с пересадками. Из столицы регулярно курсируют рейсы в Косово, а там уже стоит пересесть на транспорт, который довезет вас до села Буковец.

Маршрут довольно простой, и его можно пройти за один-два дня. Для туриста-новичка, который никогда не был в походах — это будет отличным вариантом.

Двигаясь от Буковецкого перевала вверх, вы сможете найти тропинку, ведущую в лес. По ней можно будет подняться на самую высокую точку, где вы увидите большие глыбы из камней. Это и есть Писаный камень.

Чего там только нет! Свои художественные произведения и рисованные упоминания на Писаном камне пытается оставить чуть ли не каждый турист. Кто знает, возможно, там можно найти что-то интересное и для себя?

Также будет интересно пройти маршрут вместе со второй половинкой и оставить так называемое послание будущим искателям приключений.

А пока добираетесь до Писаного камня и спускаетесь с него, можно насладиться природой, красотой горных долин и запахом леса.

Каждый маршрут является чрезвычайно простым. Однако если это ваш первый поход, то стоит все же взять с собой более опытного друга или знакомого.

Как подготовиться к походу и что брать с собой

Если вы собрались в поход, то помните, что в любом случае придется очень много ходить. Поэтому неплохо было бы увеличить вашу привычную физическую нагрузку и попробовать больше выходить на прогулки. Тогда поход не будет таким большим стрессом для мышц.

С собой стоит взять:

Туристическое снаряжение: карта, палатка, рюкзак, спальник, коврик, телескопические палки, компас.

карта, палатка, рюкзак, спальник, коврик, телескопические палки, компас. Одежду и обувь: дождевик, трекинговые ботинки или кроссовки с толстой подошвой, легкие спортивные штаны, шорты, 2-3 футболки, белье, одежда для сна, кофта, перчатки, ветровка, головной убор, обычные и шерстяные носки.

дождевик, трекинговые ботинки или кроссовки с толстой подошвой, легкие спортивные штаны, шорты, 2-3 футболки, белье, одежда для сна, кофта, перчатки, ветровка, головной убор, обычные и шерстяные носки. Аптечку: бинт, вата, лейкопластырь, перекись водорода, антисептик, жаропонижающие, обезболивающие, активированный уголь, лекарства от простуды и от сердца.

бинт, вата, лейкопластырь, перекись водорода, антисептик, жаропонижающие, обезболивающие, активированный уголь, лекарства от простуды и от сердца. Набор посуды: миска, чашка, вилка, ложка и нож. Лучше брать металлические.

миска, чашка, вилка, ложка и нож. Лучше брать металлические. Средства личной гигиены: зубная паста, щетка, туалетная бумага, влажные салфетки, мыло. Мыло и пасту можно купить в мини-формате.

зубная паста, щетка, туалетная бумага, влажные салфетки, мыло. Мыло и пасту можно купить в мини-формате. Средство от комаров и солнцезащитный крем.

Мобильный телефон, портативное зарядное устройство (по возможности), паспорт, деньги.

Документы и ценные вещи лучше хранить в водонепроницаемом чехле.

Поход в горы — это ответственный шаг. Но стоит только пойти на него, как уже без подобных приключений в Карпатах вы не сможете жить.