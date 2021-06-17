С каждым годом количество велосипедистов в Киеве увеличивается. В теплое время года этот вид транспорта становится одним из самых популярных вариантов активного отдыха.

В городе есть немало живописных мест, куда можно поехать на двухколесном железном коне. Среди самых популярных веломаршрутов Киева можно выделить: Подол, Труханов остров, Оболонскую набережную, парк КПИ и ВДНГ.

В том случае, если у вас нет собственного велосипеда, в Киеве есть достаточно пунктов, где можно взять его напрокат и прекрасно провести свое свободное время.

Факты ICTV подготовили подборку лучших велосипедных маршрутов Киева.

Оболонская набережная

Это место достаточно популярно среди велосипедистов. Набережная расположена в новой части жилого массива Оболонь.

Ровная асфальтированная дорога, замечательный вид и свежий воздух станут залогом отличного отдыха. Далее можно посетить парк Наталка, покататься по асфальтированной дорожке и посидеть у реки. После этого стоит проехать в парк Сад камней, где можно отдохнуть у фонтана.

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Труханов остров

Летом это место превращается в одно из самых любимых мест для отдыха. Добраться до него можно через пешеходный мост, с которого открывается прекрасный вид на город.

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С Труханова острова можно добраться до Почтовой площади и арки Дружбы народов. Этот простой маршрут прекрасно подойдет тем, кто только начинает открывать для себя такой вид активного отдыха.

Подол

Начинать этот маршрут стоит с Майдана Независимости. Проехав Владимирский спуск, можно добраться до Пешеходно-велосипедного моста, а после выехать на Андреевский спуск.

С этой точки можно поехать на Контрактовую площадь и посетить уютный парк Самосад. Этот маршрут достаточно удобен, так как на нем довольно много спусков.

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Парк КПИ

Этот весьма тихий парк прекрасно подойдет для велопрогулки. Расположен он возле метро Политехнический институт.

В парке есть велосипедные дорожки и уютные аллеи, где можно отдохнуть.

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Самая длинная велосипедная дорожка образует в парке замкнутый круг, длина которого составляет два километра.

ВДНГ

Территория прекрасно обустроена для поездки на велосипеде. Ровные дороги идеально подойдут для новичков. На ВДНГ находится велопрокат, который предлагает сразу несколько маршрутов.

Их можно выбрать в зависимости от уровня сложности поездки.

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Большая территория комплекса оснащена велосипедными дорожками. Там можно отдохнуть у искусственных водоемов, проехать около конного поля, посмотреть на статуи и здания в стиле советского ампира и осмотреть Водонапорную башню.

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С этой точки можно выехать на Маршрут здоровья, который выведет к Голосеевскому парку.

Где можно арендовать велосипед

Сейчас в Киеве существует несколько популярных сервисов, где можно арендовать велосипед. Среди известных можно выделить — Veliki.ua, Велоаренда и Велократия. В среднем аренда велосипеда стоит 100 грн в час и 500 грн на целый день.

Также есть общественный велопрокат BikeNow, который работает с помощью приложения на телефоне. Аренда стоит 40 грн в час.