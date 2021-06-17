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Факты / Lifestyle / Путешествия
Єлизавета Ловцова |

Куда поехать в Киеве на велосипеде — лучшие маршруты

Куда поехать в Киеве на велосипеде — лучшие маршруты

С каждым годом количество велосипедистов в Киеве увеличивается. В теплое время года этот вид транспорта становится одним из самых популярных вариантов активного отдыха.

В городе есть немало живописных мест, куда можно поехать на двухколесном железном коне. Среди самых популярных веломаршрутов Киева можно выделить: Подол, Труханов остров, Оболонскую набережную, парк КПИ и ВДНГ.

В том случае, если у вас нет собственного велосипеда, в Киеве есть достаточно пунктов, где можно взять его напрокат и прекрасно провести свое свободное время.

Факты ICTV подготовили подборку лучших велосипедных маршрутов Киева.

Оболонская набережная

Это место достаточно популярно среди велосипедистов. Набережная расположена в новой части жилого массива Оболонь.

Ровная асфальтированная дорога, замечательный вид и свежий воздух станут залогом отличного отдыха. Далее можно посетить парк Наталка, покататься по асфальтированной дорожке и посидеть у реки. После этого стоит проехать в парк Сад камней, где можно отдохнуть у фонтана.

 

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Публикация от Киев (@kyiv_likes)

Труханов остров

Летом это место превращается в одно из самых любимых мест для отдыха. Добраться до него можно через пешеходный мост, с которого открывается прекрасный вид на город.

 

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Публикация от Oleksandr Garichkin (@o_garichkin)

С Труханова острова можно добраться до Почтовой площади и арки Дружбы народов. Этот простой маршрут прекрасно подойдет тем, кто только начинает открывать для себя такой вид активного отдыха.

Подол

Начинать этот маршрут стоит с Майдана Независимости. Проехав Владимирский спуск, можно добраться до Пешеходно-велосипедного моста, а после выехать на Андреевский спуск.

С этой точки можно поехать на Контрактовую площадь и посетить уютный парк Самосад. Этот маршрут достаточно удобен, так как на нем довольно много спусков.

 

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Публикация от Твоя країна???????? (@_your_country_)

Парк КПИ

Этот весьма тихий парк прекрасно подойдет для велопрогулки. Расположен он возле метро Политехнический институт.

В парке есть велосипедные дорожки и уютные аллеи, где можно отдохнуть.

 

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Публикация от Катя | Подорожі з дитиною (@kate_lichiko)

Самая длинная велосипедная дорожка образует в парке замкнутый круг, длина которого составляет два километра.

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ВДНГ

Территория прекрасно обустроена для поездки на велосипеде. Ровные дороги идеально подойдут для новичков. На ВДНГ находится велопрокат, который предлагает сразу несколько маршрутов.

Их можно выбрать в зависимости от уровня сложности поездки.

 

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Публикация от VDNG (@vdngkyiv)

Большая территория комплекса оснащена велосипедными дорожками. Там можно отдохнуть у искусственных водоемов, проехать около конного поля, посмотреть на статуи и здания в стиле советского ампира и осмотреть Водонапорную башню.

 

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Публикация от VDNG (@vdngkyiv)

С этой точки можно выехать на Маршрут здоровья, который выведет к Голосеевскому парку.

Где можно арендовать велосипед

Сейчас в Киеве существует несколько популярных сервисов, где можно арендовать велосипед. Среди известных можно выделить — Veliki.ua, Велоаренда и Велократия. В среднем аренда велосипеда стоит 100 грн в час и 500 грн на целый день.

Также есть общественный велопрокат BikeNow, который работает с помощью приложения на телефоне. Аренда стоит 40 грн в час.

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