Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити У кого больше? на Новом канале Макс Узол и Оля Манько составили туристический маршрут по Закарпатью. В список вошли локации, которые точно сделают ваш отдых насыщенным и разнообразным.
Село Шаян
По словам блогеров, село Шаян стало для них настоящим открытием. Это уютное и атмосферное место, которое окружено вулканическими горами. Здесь много отелей, ресторанов, сувенирных магазинов, а также маленькая горная река.
— Главная фишка — это курорт-санаторий, где можно оздоровиться: попить лечебной воды, поплавать в термальных источниках, пройти курс массажей и многое другое. Также можно подняться на горы рядом и таким образом совместить активный отдых и релакс.
Не забудьте также посетить озеро Силоамская купальня, где можно арендовать катамаран или просто отдохнуть на местном пляже, — делится Макс Узол.
Оленья ферма (село Иза, недалеко от города Хуст)
Это единственная в Украине ферма пятнистых оленей, которые живут там с 1987 года. На территорию размером 57 гектаров вход стоит 30 грн с человека.
Макс и Оля также советуют купить корм для оленей стоимостью 10 грн за ведерко. Блогеры уверены, что это место сможет поразить каждого туриста.
Долина нарциссов
Это огромный заповедник, который держится в трендах Закарпатья уже много лет. Вход на территорию Долины нарциссов стоит 30 грн с человека.
— На территории, кроме поля с цветами, есть музей нарцисса и интересные информационные таблички. Отметим, что ранее можно было заходить прямо в море цветов и фотографироваться. Сейчас это запрещено — здесь обустроили специальные смотровые площадки, — рассказала Оля Манько.
Селисская сыроварня (село Нижнее Селище)
Не зря Закарпатье славится крафтовым производством, поскольку Селисская сыроварня — это уникальное место. Блогеры советуют заранее записываться на экскурсию с дегустацией, которая стоит 170 грн с человека.
— Сыр изготавливают по швейцарским технологиям на швейцарском оборудовании. Делают три сорта продукта, попробовав которые точно захотите еще. Бонус экскурсии: музей в тоннеле под сыроварней. Там собрали предметы быта, старые селисские фотографии, а сопровождают это все звуки утреннего села, — рассказал Макс.
Замок Шенборнов (санаторий Карпаты)
Это один из самых красивых замков в Украине, который стоит посреди гигантского парка с редкими деревьями, растениями и озером. Кроме этого, на территории замка можно пожить, поскольку с 1946 года там работает санаторий.
— Фишка достопримечательности в том, что она построена по календарному принципу. В замке — 365 окон, как дней в году, 54 комнаты — как недель, и 12 выходов — как месяцев. Вход на территорию стоит 20 грн с человека. Если заезжаете автомобилем, то придется заплатить 150 грн, — рассказывает Оля.