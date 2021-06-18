Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити У кого больше? на Новом канале Макс Узол и Оля Манько составили туристический маршрут по Закарпатью. В список вошли локации, которые точно сделают ваш отдых насыщенным и разнообразным.

Село Шаян

По словам блогеров, село Шаян стало для них настоящим открытием. Это уютное и атмосферное место, которое окружено вулканическими горами. Здесь много отелей, ресторанов, сувенирных магазинов, а также маленькая горная река.

— Главная фишка — это курорт-санаторий, где можно оздоровиться: попить лечебной воды, поплавать в термальных источниках, пройти курс массажей и многое другое. Также можно подняться на горы рядом и таким образом совместить активный отдых и релакс. Не забудьте также посетить озеро Силоамская купальня, где можно арендовать катамаран или просто отдохнуть на местном пляже, — делится Макс Узол.

Оленья ферма (село Иза, недалеко от города Хуст)

Это единственная в Украине ферма пятнистых оленей, которые живут там с 1987 года. На территорию размером 57 гектаров вход стоит 30 грн с человека.

Макс и Оля также советуют купить корм для оленей стоимостью 10 грн за ведерко. Блогеры уверены, что это место сможет поразить каждого туриста.

Долина нарциссов

Это огромный заповедник, который держится в трендах Закарпатья уже много лет. Вход на территорию Долины нарциссов стоит 30 грн с человека.

— На территории, кроме поля с цветами, есть музей нарцисса и интересные информационные таблички. Отметим, что ранее можно было заходить прямо в море цветов и фотографироваться. Сейчас это запрещено — здесь обустроили специальные смотровые площадки, — рассказала Оля Манько.

Селисская сыроварня (село Нижнее Селище)

Не зря Закарпатье славится крафтовым производством, поскольку Селисская сыроварня — это уникальное место. Блогеры советуют заранее записываться на экскурсию с дегустацией, которая стоит 170 грн с человека.

— Сыр изготавливают по швейцарским технологиям на швейцарском оборудовании. Делают три сорта продукта, попробовав которые точно захотите еще. Бонус экскурсии: музей в тоннеле под сыроварней. Там собрали предметы быта, старые селисские фотографии, а сопровождают это все звуки утреннего села, — рассказал Макс.

Замок Шенборнов (санаторий Карпаты)

Это один из самых красивых замков в Украине, который стоит посреди гигантского парка с редкими деревьями, растениями и озером. Кроме этого, на территории замка можно пожить, поскольку с 1946 года там работает санаторий.