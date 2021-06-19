В пятницу министерство туризма объявило о двух важных изменениях в протоколах по охране здоровья туристов, которые намерены посетить Грецию.

Правительство Греции разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста на коронавирус. Также чиновники увеличили минимальный возраст детей, при котором у них должны быть документы с подтверждением, что они в настоящее время не болеют Covid-19.

В соответствии с руководящими принципами Европейского союза, теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов (ранее можно было, если ребенку еще не исполнилось шесть лет).

Эти изменения касаются граждан, прибывающих из стран, для которых разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции.

Люди, которые направляются в Грецию, также могут предоставить сертификат Евросоюза о цифровой вакцинации в электронном или письменном формате вместо отрицательного результата теста на коронавирус.

Изменения применяют к существующим правилам въезда в Грецию. Туристы должны заполнить перед путешествием анкету на специальном электронном ресурсе.

Во время въезда в страну граждане обязаны предоставить справку о вакцинации (сделанную за 14 дней до въезда), отрицательный тест (не позже трех суток перед поездкой), тест на антитела или документ, подтверждающий, что вы переболели коронавирусом.

Источник: Ekathimerini