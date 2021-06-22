Литва упростила правила въезда для туристов из 10 стран

Литва упростила правила въезда для путешественников из 10 стран. В частности, туристам не нужно проходить самоизоляцию после пересечения границы.

Такие изменения действуют для путешественников из Австрии, Болгарии, Чехии, Исландии, Польши, Мальты, Румынии, Словакии, Финляндии, Венгрии, а также островов Тасос, Майорка и Мадейра.

Теперь туристам больше не нужно уходить на самоизоляцию или делать Covid-тест, если они вылечились от коронавируса за 180 дней до прибытия в Литву.

В то же время туристы могут не делать тест на коронавирус и уходить на самоизоляцию, если они полностью вакцинировались от заболевания по меньшей мере за две недели до поездки в Литву.

Однако некоторые правила остались неизменными. Туристам по-прежнему необходимо заполнить специальную анкету минимум за 48 часов до вылета. Полный список правил можно найти на сайте Министерства здравоохранения Литвы.

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Источник: LRT