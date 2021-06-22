Что брать с собой в Египет — вещи и документы

Египет — отличное курортное направление для отдыха после утомительного периода. Эта солнечная страна очень популярна среди путешественников, это не удивительно, поскольку здесь всегда есть, чем заняться.

Летом в Египте можно позагорать на пляже и поиграть в волейбол, а осень и весна — лучшее время для экскурсий и прогулок возле окрестностей. Факты ICTV подготовили подробный список документов и вещей, которые нужно взять с собой в Египет.

Какие документы нужны для поездки в Египет

загранпаспорт — он не должен быть просроченным, также должно быть место для проставления печати;

авиабилеты;

документы для бронирования в гостинице;

страховка;

путевка — нужна, если вы едете в тур;

банковская карта или наличные деньги (неважно, в какой валюте, поскольку во всех популярных курортных местах возле гостиниц есть пункты обмена);

водительские права — для тех, кто хочет взять здесь напрокат автомобиль.

Дополнительно стоит сделать ксерокопию документов, которые можно будет взять в собой во время выхода из гостиницы. Оригиналы не рекомендуется носить с собой на пляж для избежания кражи.

Что брать с собой в Египет — список вещей

аптечка (спрей от ожогов, солнцезащитный крем, обезболивающие препараты, таблетки от диареи, пластыри, мазь от укусов насекомых и другие лекарства, если у вас есть хронические заболевания);

солнцезащитные очки;

тканевая сумка для пляжа;

водонепроницаемый чехол для телефона.

Какая одежда понадобится на отдыхе в Египте

Список одежды будет зависеть от времени года — летом подойдут легкие вещи, а осенью или зимой лучше прихватить теплые кофты. Что обязательно нужно брать с собой в Египет:

головные уборы (шляпу или кепку для защиты головы от солнца);

комплекты нижнего белья;

купальник (лучше взять несколько);

легкая рубашка или парео (во время плавания и прогулок эти вещи помогут избежать ожога плечей и спины);

носки;

футболки или майки;

шорты;

юбки или сарафаны (для девочек);

штаны или джинсы;

теплые кофты (в вечернее время даже летом бывает прохладно);

вьетнамки или другая обувь для похода на пляж;

босоножки и кроссовки (обувь для прогулок).

Египет – мусульманская страна, местные жители которой соблюдают определенный порядок. В частности, у них есть свои правила относительно внешнего вида. На пляж можно сходить в майке и шортах, однако за пределами гостиницы рекомендуется носить более закрытую одежду.

Факты ICTV желают незабываемой поездки и ярких впечатлений — уверены, ваш отдых пройдет лучшим образом.