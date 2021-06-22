Что брать с собой в Египет — вещи и документы

Египет — отличное курортное направление для отдыха после утомительного периода. Эта солнечная страна очень популярна среди путешественников, это не удивительно, поскольку здесь всегда есть, чем заняться.
Летом в Египте можно позагорать на пляже и поиграть в волейбол, а осень и весна — лучшее время для экскурсий и прогулок возле окрестностей. Факты ICTV подготовили подробный список документов и вещей, которые нужно взять с собой в Египет.
Какие документы нужны для поездки в Египет
- загранпаспорт — он не должен быть просроченным, также должно быть место для проставления печати;
- авиабилеты;
- документы для бронирования в гостинице;
- страховка;
- путевка — нужна, если вы едете в тур;
- банковская карта или наличные деньги (неважно, в какой валюте, поскольку во всех популярных курортных местах возле гостиниц есть пункты обмена);
- водительские права — для тех, кто хочет взять здесь напрокат автомобиль.
Дополнительно стоит сделать ксерокопию документов, которые можно будет взять в собой во время выхода из гостиницы. Оригиналы не рекомендуется носить с собой на пляж для избежания кражи.
Что брать с собой в Египет — список вещей
- аптечка (спрей от ожогов, солнцезащитный крем, обезболивающие препараты, таблетки от диареи, пластыри, мазь от укусов насекомых и другие лекарства, если у вас есть хронические заболевания);
- солнцезащитные очки;
- тканевая сумка для пляжа;
- водонепроницаемый чехол для телефона.
Какая одежда понадобится на отдыхе в Египте
Список одежды будет зависеть от времени года — летом подойдут легкие вещи, а осенью или зимой лучше прихватить теплые кофты. Что обязательно нужно брать с собой в Египет:
- головные уборы (шляпу или кепку для защиты головы от солнца);
- комплекты нижнего белья;
- купальник (лучше взять несколько);
- легкая рубашка или парео (во время плавания и прогулок эти вещи помогут избежать ожога плечей и спины);
- носки;
- футболки или майки;
- шорты;
- юбки или сарафаны (для девочек);
- штаны или джинсы;
- теплые кофты (в вечернее время даже летом бывает прохладно);
- вьетнамки или другая обувь для похода на пляж;
- босоножки и кроссовки (обувь для прогулок).
Египет – мусульманская страна, местные жители которой соблюдают определенный порядок. В частности, у них есть свои правила относительно внешнего вида. На пляж можно сходить в майке и шортах, однако за пределами гостиницы рекомендуется носить более закрытую одежду.
Факты ICTV желают незабываемой поездки и ярких впечатлений — уверены, ваш отдых пройдет лучшим образом.