Что брать с собой в Египет — вещи и документы

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Факты / Lifestyle / Путешествия
Юлія Захарченко |

Что брать с собой в Египет — список вещей и документов

Что брать с собой в Египет — список вещей и документов

Египет — отличное курортное направление для отдыха после утомительного периода. Эта солнечная страна очень популярна среди путешественников, это не удивительно, поскольку здесь всегда есть, чем заняться.

Летом в Египте можно позагорать на пляже и поиграть в волейбол, а осень и весна — лучшее время для экскурсий и прогулок возле окрестностей. Факты ICTV подготовили подробный список документов и вещей, которые нужно взять с собой в Египет.

Какие документы нужны для поездки в Египет

  • загранпаспорт — он не должен быть просроченным, также должно быть место для проставления печати;
  • авиабилеты;
  • документы для бронирования в гостинице;
  • страховка;
  • путевка — нужна, если вы едете в тур;
  • банковская карта или наличные деньги (неважно, в какой валюте, поскольку во всех популярных курортных местах возле гостиниц есть пункты обмена);
  • водительские права — для тех, кто хочет взять здесь напрокат автомобиль.

Дополнительно стоит сделать ксерокопию документов, которые можно будет взять в собой во время выхода из гостиницы. Оригиналы не рекомендуется носить с собой на пляж для избежания кражи.

Что брать с собой в Египет — список вещей

  • аптечка (спрей от ожогов, солнцезащитный крем, обезболивающие препараты, таблетки от диареи, пластыри, мазь от укусов насекомых и другие лекарства, если у вас есть хронические заболевания);
  • солнцезащитные очки;
  • тканевая сумка для пляжа;
  • водонепроницаемый чехол для телефона.

Какая одежда понадобится на отдыхе в Египте

Список одежды будет зависеть от времени года — летом подойдут легкие вещи, а осенью или зимой лучше прихватить теплые кофты. Что обязательно нужно брать с собой в Египет:

  • головные уборы (шляпу или кепку для защиты головы от солнца);
  • комплекты нижнего белья;
  • купальник (лучше взять несколько);
  • легкая рубашка или парео (во время плавания и прогулок эти вещи помогут избежать ожога плечей и спины);
  • носки;
  • футболки или майки;
  • шорты;
  • юбки или сарафаны (для девочек);
  • штаны или джинсы;
  • теплые кофты (в вечернее время даже летом бывает прохладно);
  • вьетнамки или другая обувь для похода на пляж;
  • босоножки и кроссовки (обувь для прогулок).

Что брать с собой в Египет — вещи и документы

Египет – мусульманская страна, местные жители которой соблюдают определенный порядок. В частности, у них есть свои правила относительно внешнего вида. На пляж можно сходить в майке и шортах, однако за пределами гостиницы рекомендуется носить более закрытую одежду.

Факты ICTV желают незабываемой поездки и ярких впечатлений — уверены, ваш отдых пройдет лучшим образом.

Фото: Pexels

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