У каждой авиакомпания свои правила перевозки багажа и ручной клади. Некоторые из них одинаковы для всех, другие немного отличаются. Факты ICTV расскажут вам, что можно брать с собой в самолет.

Что можно брать в ручную кладь

Чаще всего ручная кладь должна весить до 7-10 кг. Вес может немного отличаться в некоторых авиакомпаниях, поэтому стоит уточнять это перед поездкой.

В ручную кладь разрешают брать:

Электронные устройства: фотоаппарат; видеокамера; смартфон; ноутбук; планшет; зарядные устройства; мультиварка, если она вписывается в размеры ручной клади; фен; утюг; плойка для волос; электронная сигарета.

фотоаппарат; видеокамера; смартфон; ноутбук; планшет; зарядные устройства; мультиварка, если она вписывается в размеры ручной клади; фен; утюг; плойка для волос; электронная сигарета. Напитки и еда: печенье; орехи; сухофрукты; конфеты; колбаса; твердый сыр; фрукты; овощи; бутерброды; соль; батончики; йогурт, варенье, мед, джем и мягкий сыр в емкостях до 100 мл; вода, сок, слабоалкогольные напитки в бутылках по 100 мл в закрытом пакете; иногда разрешают крепкий алкоголь, но он должен быть закупоренный.

печенье; орехи; сухофрукты; конфеты; колбаса; твердый сыр; фрукты; овощи; бутерброды; соль; батончики; йогурт, варенье, мед, джем и мягкий сыр в емкостях до 100 мл; вода, сок, слабоалкогольные напитки в бутылках по 100 мл в закрытом пакете; иногда разрешают крепкий алкоголь, но он должен быть закупоренный. Лекарства и медицинский инвентарь: таблетки; гранулы; порошки; мази, гели, микстуры, сиропы, капли для глаз и 3% перекись водорода в емкостях до 100 мл; ртутный градусник, но лучше брать электронный; костыли; инвалидная складная коляска; шприцы, шприцы-ручки, инсулиновые помпы (здесь лучше взять справку от врача).

таблетки; гранулы; порошки; мази, гели, микстуры, сиропы, капли для глаз и 3% перекись водорода в емкостях до 100 мл; ртутный градусник, но лучше брать электронный; костыли; инвалидная складная коляска; шприцы, шприцы-ручки, инсулиновые помпы (здесь лучше взять справку от врача). Вещи для детей: детское питание; коляска для прогулок; детское автокресло, если оно сертифицировано для самолетов.

детское питание; коляска для прогулок; детское автокресло, если оно сертифицировано для самолетов. Музыкальные инструменты , если они влезают на багажную полку.

, если они влезают на багажную полку. Предметы для спорта и хобби: иногда разрешается брать скейтборд; удочку, но стоит заранее уточнить у авиакомпании допустимую длину; футбольный и баскетбольный мячи, другие виды мячей перед вылетом могут сдуть.

иногда разрешается брать скейтборд; удочку, но стоит заранее уточнить у авиакомпании допустимую длину; футбольный и баскетбольный мячи, другие виды мячей перед вылетом могут сдуть. Литий-ионные аккумуляторы с удельной мощностью до 100 Вт⋅ч, иногда разрешается и с большей мощностью, но это стоит уточнять непосредственно у авиакомпании; щелочные алкалиновые батарейки.

с удельной мощностью до 100 Вт⋅ч, иногда разрешается и с большей мощностью, но это стоит уточнять непосредственно у авиакомпании; щелочные алкалиновые Прочее: одежда; обувь; одеяло; зонтик; трость; зубная щетка, в том числе и электрическая; зубная паста в емкости до 100 мл; пустая бутылка; сухой лед не более 2 кг; зажигалка, но лучше хранить в кармане; спички, не более одной упаковки на человека; палка для селфи; монопод; штатив.

Иногда авиакомпании могут разрешить брать с собой вилку или деревянные спицы. Однако чаще всего все колющие, режущие, легковоспламеняющиеся, огнестрельные предметы и все остальное, что может представлять угрозу, брать с собой в ручную кладь запрещено.

Что можно перевозить в багаже

Если ваши вещи, которые вы берете с собой в самолет, превышают вес и размеры ручной клади, то они сдаются в багаж. Чаще всего за это нужно будет еще дополнительно доплатить.

В багаже ​​разрешается хранить все вещи с ручной клади, а также:

Острые предметы: вилка, нож, вязальные спицы, кусачки, пилочка для ногтей, пинцет, ледоруб, мечи или кинжалы (если это сувенир, следует предоставить подтверждение), мультитул с лезвиями, ножницы, пила, топор, швейная игла, штопор.

вилка, нож, вязальные спицы, кусачки, пилочка для ногтей, пинцет, ледоруб, мечи или кинжалы (если это сувенир, следует предоставить подтверждение), мультитул с лезвиями, ножницы, пила, топор, швейная игла, штопор. Бытовые предметы: блендер, мультиварка, дрель, сверла, отвертка, пассатижи.

блендер, мультиварка, дрель, сверла, отвертка, пассатижи. Алкоголь крепостью до 70%, можно не больше 5 л на человека в фирменных бутылках.

крепостью до 70%, можно не больше 5 л на человека в фирменных бутылках. Любые музыкальные инструменты.

Предметы спорта и хобби: доска для серфинга, коньки, лук со стрелами, ружье для подводной охоты, скейтборд, горные и лыжные палки.

доска для серфинга, коньки, лук со стрелами, ружье для подводной охоты, скейтборд, горные и лыжные палки. Литий-ионные аккумуляторы с питательной мощностью больше 100-160 Вт⋅ч.

В багаже ​​нельзя перевозить: ртутный градусник и перекись водорода, а также различные легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещи.

В частности, часто авиакомпании запрещают перевозить в ручной клади и в багаже: ховерборд, сигвей и другие средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах. Также нельзя перевозить Samsung Galaxy Note 7, потому что перевозчики боятся, что телефон может взорваться в полете.

Это все вещи, которые могут подпадать под одни правила во всех авиакомпаниях. Однако, когда собираете чемодан или сумку дома перед полетом, не поленитесь зайти на сайт авиакомпании. Иногда у перевозчиков существуют особые запреты по поводу ручной клади и багажа. Поэтому стоит все уточнять, чтобы избежать неприятностей. Тогда полет будет спокойный и безопасный.