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Юлія Захарченко |

Столица Туркменистана возглавила список самых дорогих городов для работников

Столица Туркменистана возглавила список самых дорогих городов для работников

Ашгабад (столица Туркменистана) возгласил список самых дорогих городов в мире для работников из других стран.

Соответствующее исследование провела консалтинговая фирма Mercer. Согласно опубликованным данным, город Ашбагад стал самым дорогим в 2021 году.

В прошлом году таковым считался Гонконг (Китай), который в этом году занял второе место, за ним следуют Бейрут (Ливан) и Токио (Япония).

Города оценивала по более 200 критериям, среди которых расходы на жилье, транспорт, питание и зарплата эмигрантов.

Бейрут (столица Ливана) за год поднялся с 45 места на третье. В список также попали три швейцарских городах, среди которых Цюрих, опустившийся на пятое место.

Китайский город Шанхай за год поднялся на шестую строчку, а Пекин — на девятое. Седьмое место занял Сингапур — островной город-государство, известный своим процветающим финансовым сектором.

Лондон (Великобритания) занял 18-е место — в прошлом году город был на 19 месте. Бирмингем занял 121 место, поднявшись на восемь позиций с 129 за год.

На последнем месте в списке столица Кыргызстана — город Бишкек, признанный самым дешевым городом для иностранных работников по результатам исследования.

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Источник: BBC

Фото: Pexels

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