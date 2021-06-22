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Юлія Захарченко |

Венгрия открывает пункт пропуска на границе с Украиной

Венгрия открывает пункт пропуска на границе с Украиной

Из-за улучшения ситуации с пандемией коронавируса с 23 июня пункт пропуска Звонково — Лонья на границе с Венгрией возобновляет свою работу.

Международный автомобильный (кроме автобусов) пункт пропуска расположен на границе Украины и Венгрии в Береговском районе Закарпатской области.

В Государственной пограничной службе отметили, что он будет работать ежедневно с 8.00 до 19.00 (по киевскому времени).

В то же время Госпогранслужба призывает путешественников ознакомиться перед поездкой с правилами и ограничениями, действующими на территории Венгрии.

Также недавно Молдова открыла пункты пропуска на границе с Украиной как для пассажиров, так и для грузовых перевозок.

Молдова с марта 2020 года (после начала пандемии) остановила работу нескольких КПП на границе с Украиной.

Туристы, которые планируют въехать в Молдову, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до поездки. Путешественники без этого документа обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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