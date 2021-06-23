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Факты / Lifestyle / Путешествия
Єлизавета Ловцова |

Что брать с собой на море — список вещей

чемодан море

Долгожданный отпуск всегда начинается одинаково. Сбор чемодана превращается в сумбурную суматоху, в которой легко можно забыть необходимые вещи.

Для того, чтобы подготовка чемодана не заняла много времени, необходимо заранее составить список вещей, которые могут понадобиться вам на море. Это устранит все возможные переживания о забытых вещах дома, а также значительно сэкономит ваше время.

Факты ICTV подготовили список вещей, которые необходимо взять с собой на отдых.

Документы для поездки

паспорт України

Конечно, перечень документов будет зависеть от места и цели вашей поездки, но куда бы вы не выезжали, крайне важно взять удостоверение личности. В случае отпуска за границей нужно не забыть о загранпаспорте и билете на самолет или поезд.

Кроме этого, вам понадобится медицинское страхование и бронь на проживание в гостинице. Также советуем взять водительские права, если они у вас есть. Они понадобятся вам, если вы захотите взять машину в аренду.

Если вы путешествуете вместе с ребенком, обязательно возьмите свидетельство о рождении, его загранпаспорт и доверенность на выезд.

Деньги

Что брать с собой на море — СПИСОК

Кажется очевидным, но перед отпуском нужно рассчитать сумму, которую вы готовы потратить во время отдыха. Также важно быть готовым к непредвиденным расходам и иметь с собой дополнительные средства на карте или в валюте.

Телефон и ноутбук

Что брать с собой на море — СПИСОК

Первоначально необходимо взять базовую технику, которую вы используете ежедневно — телефон и наушники. Также с собой можно привезти ноутбук или планшет, зарядку для него и фотоаппарат. Важно не забыть положить в чемодан все зарядные устройства для вашей техники.

Аптечка

Что брать с собой на море — СПИСОК

Для своего спокойствия лучше взять с собой аптечку с базовыми медикаментами.

Среди таких препаратов можно выделить:

  • антигистаминные препараты;
  • обезболивающие;
  • лекарства от тошноты и отравления;
  • жаропонижающие и противовоспалительные средства;
  • лекарства от хронических заболеваний;
  • активированный уголь;
  • перекись водорода или настойка календулы;
  • пантенол;
  • тампоны;
  • средство от насекомых.
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Солнцезащитные средства

Что брать с собой на море — СПИСОК

В отпуске важно следить за состоянием своей кожи. Для того, чтобы приехать с отдыха с ровным загаром, нужно взять с собой SPF-средства для тела, а также лица и волос.

Также не стоит забывать про крем после загара, солнцезащитные очки и шляпу. Все эти вещи защитят вас от негативного воздействия прямых солнечных лучей.

Средства личной гигиены и косметика

Что брать с собой на море — СПИСОК

Обычно отели обеспечивают гостей всем необходимым, но лучше всегда иметь при себе запасную зубную щетку и пасту, расческу, бритву и пену для бритья, а также миниатюру шампуня и геля для душа.

Кроме этого, с собой можно взять парфюм, водостойкую тушь, гель для бровей и бальзам для губ.

Одежда и обувь

Что брать с собой на море — СПИСОК

Советуем заранее проверить прогноз погоды и собрать базовые вещи, которые прекрасно сочетаются между собой. Это могут быть: базовые футболки и топы, шорты, юбка, джинсы, одна рубашка, свитер и платье.

Вы значительно сэкономите количество вещей в вашем чемодане.

Также не забудьте положить в чемодан несколько комплектов нижнего белья, носки, кроссовки, босоножки и самое главное — шлепанцы.

Купальник и другие вещи для пляжа

Что брать с собой на море — СПИСОК

Возьмите с собой два комплекта купальника или плавок, шляпу, полотенце, многоразовую бутылку, книгу и пляжную сумку.

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