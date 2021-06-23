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Факты / Lifestyle / Путешествия
Юлія Захарченко |

В аэропорту Борисполь в разгар сезона отпусков открыли дополнительные пропускные пункты

В аэропорту Борисполь в разгар сезона отпусков открыли дополнительные пропускные пункты

В международном аэропорту Борисполь в связи с началом горячего сезона отпусков и путешествий открыли дополнительные пункты контроля на авиационную безопасность.

В частности, на входе терминала D теперь работают с 8.00 до 20.00 все пять входов. Среди них два пункта контроля на первом и третьем этажах, а также проход с многоуровневого паркинга.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в связи с карантинными ограничениями в терминал аэропорта могут попасть только пассажиры с посадочным талоном.

Кроме того, Укравтодор начал ремонт дороги в Борисполь. Первоначально это повлияет на время, которое будут тратить пассажиры, чтобы вовремя доехать до аэропорта.

С 23 июня участок в 18 км от Киева до аэропорта Борисполь недоступен. Движение в двух направлениях будет осуществляться на проезде в направлении Киева.

В то же время ремонтные работы трассы могут затянуться — в таком случае перекрытие дороги продлится дольше. По предварительным данным, ремонт планируется до 20 августа.

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Источник: Аэропорт Борисполь

Фото: Pexels

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