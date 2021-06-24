Правительство Польши утвердило новые правила въезда в страну для работников, прибывших из стран вне пределов ЕС. Теперь они должны пройти 10-дневный карантин.

Об этом сообщил операционный директор польского агентства по трудоустройству EWL Group Рафал Мруз. По его словам, компания перешла в кризисный режим работы, поскольку теперь организации нужно обеспечить возможность отбытия карантина для своих работников.

— Мы не были готовы к этому. В компании сразу создали кризисный штаб, чтобы решить вопрос с размещением на 10-дневный карантин нескольких сотен работников из Украины, которые должны приехать в четверг и пятницу, — отметил он.

Мруз подчеркнул, что как агентства по трудоустройству, так и украинские работники рассчитывали на быстрое освобождение из карантина благодаря предоставлению негативного теста на коронавирус. Однако вместо этого они теперь вынуждены переждать 10 дней на карантине.

От обязательного карантина могут освободиться работники, которые полностью вакцинировались от коронавируса одной или двумя дозами препарата Johnson & Johnson, а также дети, находящиеся под наблюдением иммунизированных родителей.

Читайте Польша хочет упростить предоставление работы украинцам

В то же время в медицинском центре Медик, который проводит вакцинацию против коронавируса работников из Украины возле государственной границы, рассказали, что планируют продолжить иммунизацию работников в тестовом режиме в двух местах.

Среди них — пункт обслуживания пассажиров Замехув и место возле пункта пропуска Медика-Шегини. В пунктах пропуска Дорогуск-Ягодин и Гребенне-Рава-Русская временно прекращают проведение тестов и вакцинацию от коронавируса.

Правительство Польши убеждено, что такие действия должны помочь сохранить здоровье местных жителей от новых штаммов коронавируса, среди которых индийский Дельта.