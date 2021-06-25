Лето — замечательная пора, чтобы собраться с семьей и друзьями на пикник. Однако, чтобы вылазка на природу была без проблем, стоит к ней подготовиться. Факты ICTV расскажут, что взять с собой на пикник.

Что берут с собой на пикник из еды:

Мясо на шашлык (например, свинина, курятина, баранина). Замариновать его лучше дома.

Грибы, лук, овощи, картофель, которые можно запечь на гриле.

Бутерброды.

Свежие овощи, фрукты и зелень.

Питьевая вода и другие напитки.

Можно взять еще какие-то сладости. Однако лучше совсем чуть-чуть, потому что некоторые десерты очень быстро портятся на открытом воздухе.

Еды и напитков не стоит брать очень много. Рассчитывайте так, чтобы запасы съели и вам не пришлось все везти обратно домой. Потому что, скорее всего, еду придется выбросить в помойку — летом на свежем воздухе она быстро портится.

Какие вещи и снаряжение взять на пикник:

Покрывало, коврик, каремат или что-либо другое, что сойдет за подстилку.

По возможности складной стол и стулья.

Палатку или какой-то большой зонт для защиты от солнца или дождя.

Мангал, гриль, шампуры.

Уголь, дрова, топорик, жидкость для разжигания костра, спички, бумагу.

Тарелки, стаканы, ложки, вилки, миски для салатов, нож, консервный ключ, штопор, разделочная доска, терка.

Мячи, ракетки для игры в бадминтон, шахматы, надувной круг и другие вещи для развлечений на природе.

Мусорные пакеты.

Также не забудьте на природу надеть легкую светлую одежду, которая вас закрывает. Помните, что это защита от клещей, которые обычно прячутся в траве, даже если вы не в лесу.

Из одежды тоже стоит взять:

Шляпу.

Легкую куртку.

Купальник.

Еще нужно будет полотенце, резиновая обувь и солнцезащитные очки.

Кроме всего этого, на пикник стоит взять средства личной гигиены и медикаменты:

Туалетную бумагу, сухие и влажные салфетки.

Антисептик и медицинские маски.

Средства защиты от солнца и насекомых.

Бинт, ватку, пластырь, перекись водорода, зеленку.

Ранозаживляющее средство.

Активированный уголь.

Лекарство от головной боли.

Жаропонижающие таблетки.

Противоаллергенные средства.

Лекарство от боли в сердце.

Теперь вы готовы отправляться на пикник и любая непредвиденная ситуация не станет для вас проблемой. Хорошо проведенное время на природе с семьей и друзьями гарантировано.