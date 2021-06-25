Лето — замечательная пора, чтобы собраться с семьей и друзьями на пикник. Однако, чтобы вылазка на природу была без проблем, стоит к ней подготовиться. Факты ICTV расскажут, что взять с собой на пикник.
Что берут с собой на пикник из еды:
- Мясо на шашлык (например, свинина, курятина, баранина). Замариновать его лучше дома.
- Грибы, лук, овощи, картофель, которые можно запечь на гриле.
- Бутерброды.
- Свежие овощи, фрукты и зелень.
- Питьевая вода и другие напитки.
- Можно взять еще какие-то сладости. Однако лучше совсем чуть-чуть, потому что некоторые десерты очень быстро портятся на открытом воздухе.
Еды и напитков не стоит брать очень много. Рассчитывайте так, чтобы запасы съели и вам не пришлось все везти обратно домой. Потому что, скорее всего, еду придется выбросить в помойку — летом на свежем воздухе она быстро портится.
Какие вещи и снаряжение взять на пикник:
- Покрывало, коврик, каремат или что-либо другое, что сойдет за подстилку.
- По возможности складной стол и стулья.
- Палатку или какой-то большой зонт для защиты от солнца или дождя.
- Мангал, гриль, шампуры.
- Уголь, дрова, топорик, жидкость для разжигания костра, спички, бумагу.
- Тарелки, стаканы, ложки, вилки, миски для салатов, нож, консервный ключ, штопор, разделочная доска, терка.
- Мячи, ракетки для игры в бадминтон, шахматы, надувной круг и другие вещи для развлечений на природе.
- Мусорные пакеты.
Также не забудьте на природу надеть легкую светлую одежду, которая вас закрывает. Помните, что это защита от клещей, которые обычно прячутся в траве, даже если вы не в лесу.
Из одежды тоже стоит взять:
- Шляпу.
- Легкую куртку.
- Купальник.
Еще нужно будет полотенце, резиновая обувь и солнцезащитные очки.
Кроме всего этого, на пикник стоит взять средства личной гигиены и медикаменты:
- Туалетную бумагу, сухие и влажные салфетки.
- Антисептик и медицинские маски.
- Средства защиты от солнца и насекомых.
- Бинт, ватку, пластырь, перекись водорода, зеленку.
- Ранозаживляющее средство.
- Активированный уголь.
- Лекарство от головной боли.
- Жаропонижающие таблетки.
- Противоаллергенные средства.
- Лекарство от боли в сердце.
Теперь вы готовы отправляться на пикник и любая непредвиденная ситуация не станет для вас проблемой. Хорошо проведенное время на природе с семьей и друзьями гарантировано.