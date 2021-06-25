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Факты / Lifestyle / Путешествия
Дарина Реготун |

Что брать с собой на пикник

Что брать с собой на пикник

Лето — замечательная пора, чтобы собраться с семьей и друзьями на пикник. Однако, чтобы вылазка на природу была без проблем, стоит к ней подготовиться. Факты ICTV расскажут, что взять с собой на пикник.

Что берут с собой на пикник из еды:

  • Мясо на шашлык (например, свинина, курятина, баранина). Замариновать его лучше дома.
  • Грибы, лук, овощи, картофель, которые можно запечь на гриле.
  • Бутерброды.
  • Свежие овощи, фрукты и зелень.
  • Питьевая вода и другие напитки.
  • Можно взять еще какие-то сладости. Однако лучше совсем чуть-чуть, потому что некоторые десерты очень быстро портятся на открытом воздухе.

Еды и напитков не стоит брать очень много. Рассчитывайте так, чтобы запасы съели и вам не пришлось все везти обратно домой. Потому что, скорее всего, еду придется выбросить в помойку — летом на свежем воздухе она быстро портится.

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Какие вещи и снаряжение взять на пикник:

  • Покрывало, коврик, каремат или что-либо другое, что сойдет за подстилку.
  • По возможности складной стол и стулья.
  • Палатку или какой-то большой зонт для защиты от солнца или дождя.
  • Мангал, гриль, шампуры.
  • Уголь, дрова, топорик, жидкость для разжигания костра, спички, бумагу.
  • Тарелки, стаканы, ложки, вилки, миски для салатов, нож, консервный ключ, штопор, разделочная доска, терка.
  • Мячи, ракетки для игры в бадминтон, шахматы, надувной круг и другие вещи для развлечений на природе.
  • Мусорные пакеты.
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Также не забудьте на природу надеть легкую светлую одежду, которая вас закрывает. Помните, что это защита от клещей, которые обычно прячутся в траве, даже если вы не в лесу.

Из одежды тоже стоит взять:

  • Шляпу.
  • Легкую куртку.
  • Купальник.

Еще нужно будет полотенце, резиновая обувь и солнцезащитные очки.

Кроме всего этого, на пикник стоит взять средства личной гигиены и медикаменты:

  • Туалетную бумагу, сухие и влажные салфетки.
  • Антисептик и медицинские маски.
  • Средства защиты от солнца и насекомых.
  • Бинт, ватку, пластырь, перекись водорода, зеленку.
  • Ранозаживляющее средство.
  • Активированный уголь.
  • Лекарство от головной боли.
  • Жаропонижающие таблетки.
  • Противоаллергенные средства.
  • Лекарство от боли в сердце.

Теперь вы готовы отправляться на пикник и любая непредвиденная ситуация не станет для вас проблемой. Хорошо проведенное время на природе с семьей и друзьями гарантировано.

Фото: Pexels

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