Что нужно брать с собой в поход — список

Люди, давно увлекающиеся туризмом, обычно знают, какие вещи могут понадобиться во время похода. Однако для новичков сбор походного рюкзака может стать настоящей головной болью.
В поход точно не нужно брать лишние вещи — даже мелкий багаж увеличит общий вес туристического рюкзака. Факты ICTV подготовили подробный список вещей, которые могут пригодиться во время путешествия.
Обязательный список вещей в поход
- аптечка (бинт, антисептик, медицинский жгут, нашатырный спирт, средство для защиты от солнца, крем против насекомых, таблетки от головной боли, диареи и температуры);
- набор металлической посуды (чашка, тарелка, ложка, складной нож), котел (понадобится для приготовления еды);
- термосумка и термоконтейнер (в плохую погоду всегда можно выпить горячего чая или холодной воды в жару);
- спички или зажигалка (нужно ведь чем-то разжечь костер, если вы не умеете добывать огонь из камней);
- палатка, спальный мешок или туристический коврик;
- GPS-навигатор или компас (если вы плохо знаете местности, то они помогут сориентироваться и вернуться домой);
- продукты питания и вода (при желании можно взять другие напитки);
- туристический рюкзак (в нем будут храниться все вещи во время путешествия);
- обувь (спортивные кроссовки помогут предотвратить появление мозолей и защитят суставы ног от травм);
- деньги (если закончится еда, тогда понадобятся наличные для пополнения запасов).
Какие вещи лучше всего взять с собой
- средства личной гигиены (мыло, маленькие пакетики с шампунем, зубную пасту и щетку, туалетную бумагу, влажные салфетки и прокладки — для девушек);
- одежду (футболку, рубашку с длинным рукавом для защиты от солнца, головной убор, белье, теплую кофту, штаны, шорты, носки);
- мобильный телефон и портативное зарядное устройство;
- фонарик и батарейки;
- сумку на пояс для документов;
- солнцезащитные очки;
- иголку с ниткой.
Что не нужно брать в туристический рюкзак
- книги (если хочется почитать, лучше скачать их в электронном формате на смартфон);
- технику — ноутбук или планшет (может разбиться или сломаться в походе);
- излишнюю декоративную косметику (помаду или тональный крем);
- фарфоровую посуду (лучше взять металлическую — она не разобьется при первом же случае);
- зонтик (для похода больше подойдет дождевик — он занимает меньше места и убережет от дождя тент или туристическую палатку).
Список еды для похода
- сухие супы в пакетиках;
- консервы (перед походом стоит проверить одного производителя, чтобы быть уверенным в качестве его продукции);
- сыр (твердый сорт лучше переживет жаркую погоду, а зимой можно взять плавленый);
- макаронные изделия, гречку или другую крупу;
- зелень (петрушка, укроп) и овощи (огурцы, помидоры, картошка);
- конфеты (лучше взять леденцы);
- яйца (важный источник белка);
- сухари (при любых погодных условиях они не испортятся).
Из таких вещей состоит туристический рюкзак, однако каждый сам решает, что взять с собой в путешествие. Факты ICTV желают прекрасного похода на природу и незабываемых эмоций.