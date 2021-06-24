Что нужно брать с собой в поход — список

Люди, давно увлекающиеся туризмом, обычно знают, какие вещи могут понадобиться во время похода. Однако для новичков сбор походного рюкзака может стать настоящей головной болью.

В поход точно не нужно брать лишние вещи — даже мелкий багаж увеличит общий вес туристического рюкзака. Факты ICTV подготовили подробный список вещей, которые могут пригодиться во время путешествия.

Обязательный список вещей в поход

аптечка (бинт, антисептик, медицинский жгут, нашатырный спирт, средство для защиты от солнца, крем против насекомых, таблетки от головной боли, диареи и температуры);

набор металлической посуды (чашка, тарелка, ложка, складной нож), котел (понадобится для приготовления еды);

термосумка и термоконтейнер (в плохую погоду всегда можно выпить горячего чая или холодной воды в жару);

спички или зажигалка (нужно ведь чем-то разжечь костер, если вы не умеете добывать огонь из камней);

палатка, спальный мешок или туристический коврик;

GPS-навигатор или компас (если вы плохо знаете местности, то они помогут сориентироваться и вернуться домой);

продукты питания и вода (при желании можно взять другие напитки);

туристический рюкзак (в нем будут храниться все вещи во время путешествия);

обувь (спортивные кроссовки помогут предотвратить появление мозолей и защитят суставы ног от травм);

деньги (если закончится еда, тогда понадобятся наличные для пополнения запасов).

Какие вещи лучше всего взять с собой

средства личной гигиены (мыло, маленькие пакетики с шампунем, зубную пасту и щетку, туалетную бумагу, влажные салфетки и прокладки — для девушек);

одежду (футболку, рубашку с длинным рукавом для защиты от солнца, головной убор, белье, теплую кофту, штаны, шорты, носки);

мобильный телефон и портативное зарядное устройство;

фонарик и батарейки;

сумку на пояс для документов;

солнцезащитные очки;

иголку с ниткой.

Что не нужно брать в туристический рюкзак

книги (если хочется почитать, лучше скачать их в электронном формате на смартфон);

технику — ноутбук или планшет (может разбиться или сломаться в походе);

излишнюю декоративную косметику (помаду или тональный крем);

фарфоровую посуду (лучше взять металлическую — она не разобьется при первом же случае);

зонтик (для похода больше подойдет дождевик — он занимает меньше места и убережет от дождя тент или туристическую палатку).

Список еды для похода

сухие супы в пакетиках;

консервы (перед походом стоит проверить одного производителя, чтобы быть уверенным в качестве его продукции);

сыр (твердый сорт лучше переживет жаркую погоду, а зимой можно взять плавленый);

макаронные изделия, гречку или другую крупу;

зелень (петрушка, укроп) и овощи (огурцы, помидоры, картошка);

конфеты (лучше взять леденцы);

яйца (важный источник белка);

сухари (при любых погодных условиях они не испортятся).

Из таких вещей состоит туристический рюкзак, однако каждый сам решает, что взять с собой в путешествие. Факты ICTV желают прекрасного похода на природу и незабываемых эмоций.