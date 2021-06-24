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Факты / Lifestyle / Путешествия
Юлія Захарченко |

Что брать с собой в поход

Что брать с собой в поход

Люди, давно увлекающиеся туризмом, обычно знают, какие вещи могут понадобиться во время похода. Однако для новичков сбор походного рюкзака может стать настоящей головной болью.

В поход точно не нужно брать лишние вещи — даже мелкий багаж увеличит общий вес туристического рюкзака. Факты ICTV подготовили подробный список вещей, которые могут пригодиться во время путешествия.

Обязательный список вещей в поход

  • аптечка (бинт, антисептик, медицинский жгут, нашатырный спирт, средство для защиты от солнца, крем против насекомых, таблетки от головной боли, диареи и температуры);
  • набор металлической посуды (чашка, тарелка, ложка, складной нож), котел (понадобится для приготовления еды);
  • термосумка и термоконтейнер (в плохую погоду всегда можно выпить горячего чая или холодной воды в жару);
  • спички или зажигалка (нужно ведь чем-то разжечь костер, если вы не умеете добывать огонь из камней);
  • палатка, спальный мешок или туристический коврик;
  • GPS-навигатор или компас (если вы плохо знаете местности, то они помогут сориентироваться и вернуться домой);
  • продукты питания и вода (при желании можно взять другие напитки);
  • туристический рюкзак (в нем будут храниться все вещи во время путешествия);
  • обувь (спортивные кроссовки помогут предотвратить появление мозолей и защитят суставы ног от травм);
  • деньги (если закончится еда, тогда понадобятся наличные для пополнения запасов).

Что нужно брать с собой в поход — список

Какие вещи лучше всего взять с собой

  • средства личной гигиены (мыло, маленькие пакетики с шампунем, зубную пасту и щетку, туалетную бумагу, влажные салфетки и прокладки — для девушек);
  • одежду (футболку, рубашку с длинным рукавом для защиты от солнца, головной убор, белье, теплую кофту, штаны, шорты, носки);
  • мобильный телефон и портативное зарядное устройство;
  • фонарик и батарейки;
  • сумку на пояс для документов;
  • солнцезащитные очки;
  • иголку с ниткой.

Что нужно брать с собой в поход — список

Что не нужно брать в туристический рюкзак

  • книги (если хочется почитать, лучше скачать их в электронном формате на смартфон);
  • технику — ноутбук или планшет (может разбиться или сломаться в походе);
  • излишнюю декоративную косметику (помаду или тональный крем);
  • фарфоровую посуду (лучше взять металлическую — она не разобьется при первом же случае);
  • зонтик (для похода больше подойдет дождевик — он занимает меньше места и убережет от дождя тент или туристическую палатку).

Что нужно брать с собой в поход — список

Список еды для похода

  • сухие супы в пакетиках;
  • консервы (перед походом стоит проверить одного производителя, чтобы быть уверенным в качестве его продукции);
  • сыр (твердый сорт лучше переживет жаркую погоду, а зимой можно взять плавленый);
  • макаронные изделия, гречку или другую крупу;
  • зелень (петрушка, укроп) и овощи (огурцы, помидоры, картошка);
  • конфеты (лучше взять леденцы);
  • яйца (важный источник белка);
  • сухари (при любых погодных условиях они не испортятся).

Что нужно брать с собой в поход — список

Из таких вещей состоит туристический рюкзак, однако каждый сам решает, что взять с собой в путешествие. Факты ICTV желают прекрасного похода на природу и незабываемых эмоций.

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