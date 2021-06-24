Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы, чтобы помочь украинцам, которые застряли в Греции из-за прекращения деятельности одной из крупнейших греческих туристических компаний Mouzenidis Travel.

Сейчас украинское посольство и консульство работают над решением проблемы поселений в гостиницах и возвращением на родину, сообщили в МИД.

В ведомстве отмечают, что 25 и 26 июня состоятся авиарейсы сообщением Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которые помогут более 500 гражданам Украины вернуться на родину.

Для тех украинцев, которые являются клиентами Mouzenidis Travel МИД дали рекомендацию совет обязательно связываться с отелем и уточнять подлинность тура.

Проблема с Mouzenidis Travel в том, что на прошлой неделе компания направила всем своим сотрудникам письма в которых сообщила, что направила обращение в суд с целью досудебной санации.

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Причиной обращения стали огромные долги, которые образовались у компании из-за прекращения туристического сезона 2020-2021 в результате пандемии коронавируса.

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