Египет разрешил въезд в страну полностью вакцинированным против коронавируса туристам без ПЦР-тестов. Однако путешественники должны предоставить документ, подтверждающий прохождение иммунизации.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и народонаселения Египта. Новые правила уже вступили в силу.

В то же время туристы должны быть вакцинированы препаратами, которые официально одобрила Всемирная организация здравоохранения или Египетское управление по лекарственным средствам.

Однако в министерстве подчеркнули, что это не относится к путешественникам из стран, охваченных мутированными штаммами коронавируса.

В частности, к таким относится Индия, Бразилия, Пакистан, Шри-ланка и более 10 соседних государств. Люди, прибывающие из этих стран, даже при наличии сертификата о вакцинации, должны сделать в аэропорту экспресс-тест на коронавирус.

Если он окажется положительным, тогда иностранцы будут вынуждены сделать еще один тест. Если второй тест также покажет наличие коронавируса, тогда зараженного поместят в Covid-госпиталь.

Источник: Al Ahram