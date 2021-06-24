С газом и мойкой: как супруги из Киева построили дом на колесах за $5 тыс.

Путешествия, на которые не нужно тратить огромную сумму денег или заранее покупать билеты на самолет и поезд. А также задумываться о поисках жилья в другом городе или стране. Потому что есть свой дом на колесах.

Семейная пара из Киева Юлия и Дмитрий являются обладателями автодома. Их бус сложно не заметить на дорогах, поскольку он ярко-желтого цвета и с номерами Мрія.

Внешне их дом на колесах оборудован для безопасного и дальнего путешествия. А внутри есть все необходимое — газ, мойка, розетки, кровать.

Дмитрий сказал, что он обустраивал свой автодом по книге, ранее это был детский автобус.

Такая идея к семейной паре пришла во время карантина, а началось строительство дома на колесах с идеи комфортного отдыха, точнее, мечты. На ее осуществление ушло более года и $5 тыс.

— Самое дорогое — это сама машина. Это база, — сказал Дмитрий.

Материалы для пола, стен и кровати супруги покупали в обычном строительном магазине. Что-то даже подарили подписчики, которые вдохновились идеей пары.

— Один из наших подписчиков подарил нам солнечную панель, — поделился Дмитрий.

Влюбленные признаются, что самое сложное в путешествиях — дороги и поиск места, где можно стать переночевать.

— Первую ночь было страшно спать. Мы тогда стали на заправке и я не могла уснуть, — вспоминает Юлия.

Сейчас супруги путешествуют в тестовом режиме по 2-3 дня. С собой в поездки они берут домашнего любимца — собаку по прозвищу Патончик.

Впереди у них поездка по западной Украине. Дмитрий и Юля мечтают в собственном домике на колесах проснуться под шум океана.

— Мы будем брать другую машину — европейскую. Ее переделаем в автодом и поедем в Европу — это наша мечта, — поделился Дмитрий.

Фото: Mriya Vanlife