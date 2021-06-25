Великобритания расширила список государств, путешественники из которых вынуждены пройти обязательный карантин в отеле за свои средства и сдать два Covid-теста.

Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс на своей странице в социальной сети Twitter.

Среди них шесть стран, в частности, Тунис и Гаити, которые попали в Красную книгу Великобритании. Новые ограничения вступят в силу с 04.00 30 июня.

Вместе с тем в зеленый список попали другие государства. Среди них — Мадейра, Балеарские острова, несколько заморских территорий Великобритании и Карибские острова (включая Барбадос), Израиль и Иерусалим.

Министр транспорта отметил, что правительство планирует вскоре ввести новые правила для вакцинированных туристов. В частности, путешественники из упомянутых стран, которые полностью иммунизировались против коронавируса, вскоре смогут избежать карантина.

Однако это нововведение находится сейчас на этапе обсуждения. Политик подчеркнул, что это произойдет только после выполнения программы вакцинации населения в Великобритании.