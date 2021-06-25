Стабилизация ситуации с Covid-19 позволяет нормализовать стандарты отдыха и обеспечить для себя комфортные условия. К тому же эксперты отмечают, что карантин и многочисленные ограничения сильно угнетают людей, поэтому многие хотят просто расслабиться и отдохнуть.

Это значительно повысит спрос на разные направления отдыха.

Некоторые европейские страны пока что закрыты для украинцев. Необходимы сертификат о вакцинации или ПЛР-тест.

Но в качестве альтернативы всегда можно найти выгодный тур в Турцию, Болгарию, Египет, Черногорию и многие другие известные для украинцев страны. Большинство туристических курортов без проблем принимают гостей.

Куда отправляются украинцы?

Уже весной наблюдаются существенные приросты. К примеру, в мае увеличилось количество туристов на 30% в сравнении с предыдущим годом, а в июне ожидаемый рост составляет до 40%.

Турция традиционно является лидером среди туристов, хотя есть и другие направления:

Черногория;

Болгария;

Хорватия;

Албания;

Греция;

Грузия.

Сложно выделить какое-то направление, которое вообще не актуально. По-прежнему остаются актуальными сезонные предложения, а также внутренние туры по Украине.

Шри-Ланка и Эмираты отпадают, ведь по прилету необходимо сдавать тесты, причем несколько раз.

В Турции пока что нет россиян и европейцев по ряду причин, соответственно, основной наплыв туристов — из Украины. Тем более, турецкие предложения достаточно выгодные.

На Турцию и Египет сейчас самые приемлемы цены, что для украинского туриста является большим сюрпризом.

Альтернатива всегда есть, и это балканские страны. Тут более дешевый сегмент, ведь стандартную путевку на семь дней можно приобрести от 12 до 18 тыс. грн. Апартаменты и частный сектор будут значительно дешевле.

Где найти туры для отдыха?

Можно обратиться напрямую к туристическим операторам, но есть альтернатива – найти выборку туров на специализированном сайте.

Таким сайтом является площадка Farvater.travel, где можно указать личные критерии и условия, после чего найти требуемые туры и сделать бронирование.

Собрано большое количество информации и учтены все без исключения туры.

Каждый отель дополнен характеристиками и описаниями, предусмотрены фотографии и отзывы от реальных туристов, актуальные цены и дополнительная информация.

Прежде чем делать бронирование, рекомендуется заранее связаться с менеджерами и уточнить все данные.