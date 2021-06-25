Стабилизация ситуации с Covid-19 позволяет нормализовать стандарты отдыха и обеспечить для себя комфортные условия. К тому же эксперты отмечают, что карантин и многочисленные ограничения сильно угнетают людей, поэтому многие хотят просто расслабиться и отдохнуть.
Это значительно повысит спрос на разные направления отдыха.
Некоторые европейские страны пока что закрыты для украинцев. Необходимы сертификат о вакцинации или ПЛР-тест.
Но в качестве альтернативы всегда можно найти выгодный тур в Турцию, Болгарию, Египет, Черногорию и многие другие известные для украинцев страны. Большинство туристических курортов без проблем принимают гостей.
Куда отправляются украинцы?
Уже весной наблюдаются существенные приросты. К примеру, в мае увеличилось количество туристов на 30% в сравнении с предыдущим годом, а в июне ожидаемый рост составляет до 40%.
Турция традиционно является лидером среди туристов, хотя есть и другие направления:
- Черногория;
- Болгария;
- Хорватия;
- Албания;
- Греция;
- Грузия.
Сложно выделить какое-то направление, которое вообще не актуально. По-прежнему остаются актуальными сезонные предложения, а также внутренние туры по Украине.
Шри-Ланка и Эмираты отпадают, ведь по прилету необходимо сдавать тесты, причем несколько раз.
В Турции пока что нет россиян и европейцев по ряду причин, соответственно, основной наплыв туристов — из Украины. Тем более, турецкие предложения достаточно выгодные.
На Турцию и Египет сейчас самые приемлемы цены, что для украинского туриста является большим сюрпризом.
Альтернатива всегда есть, и это балканские страны. Тут более дешевый сегмент, ведь стандартную путевку на семь дней можно приобрести от 12 до 18 тыс. грн. Апартаменты и частный сектор будут значительно дешевле.
Где найти туры для отдыха?
Можно обратиться напрямую к туристическим операторам, но есть альтернатива – найти выборку туров на специализированном сайте.
Таким сайтом является площадка Farvater.travel, где можно указать личные критерии и условия, после чего найти требуемые туры и сделать бронирование.
Собрано большое количество информации и учтены все без исключения туры.
Каждый отель дополнен характеристиками и описаниями, предусмотрены фотографии и отзывы от реальных туристов, актуальные цены и дополнительная информация.
Прежде чем делать бронирование, рекомендуется заранее связаться с менеджерами и уточнить все данные.