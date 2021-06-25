С 25 июня туристы из Украины, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, снова смогут въехать в Германию. Однако граждане должны быть иммунизированы препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам.

Среди них — вакцины от фармацевтических компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В то же время полную вакцинацию туристы должны завершить по меньшей мере за 14 дней до путешествия.

Также украинцы с биометрическим паспортом смогут въехать без визы на территорию страны. В то же время Германия пока не открывает границы для туристов из стран, где зафиксировали новые штаммы коронавируса.

Кроме этого, путешественники обязаны предоставить цифровой сертификат вакцинации от Евросоюза или другой документ, подтверждающий иммунизацию, в цифровом или в бумажном формате.

Бланк должен быть заполненным на одном из пяти языков, среди которых немецкий, английский, французский, итальянский или испанский. В документе должен быть четкий перечень информации:

ваши персональные данные (фамилия, имя, дата рождения);

дата иммунизации против коронавируса;

количество полученных доз вакцины;

название заболевание, от которого вакцинировались;

данные о медицинском работнике или организации, которые сделали прививку.

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Источник: посольство Германии в Украине