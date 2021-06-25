Что брать с собой в Турцию — вещи и документы

В 2021 году Турция стала одной из самых популярных стран для отдыха среди украинских туристов. Люди наконец-то могут отдохнуть от повседневности, спокойно позагорать на солнце и узнать о культуре новой страны.

Какие документы нужны для пересечения границы и как правильно подготовиться к отпуску в Турции?

Документы для поездки в Турцию

Для туриста главный документ, который обязательно должен быть с собой — заграничный паспорт. Важно не забыть авиабилеты и медицинское страхование.

Для пересечения границы Турции вам нужно иметь один из указанных ниже документов:

отрицательный результат ПЦР-тестирования на Covid-19, сделанный за 72 часа до пересечения границы страны;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный за 48 часов до пересечения границы;

документ, подтверждающий, что человек переболел Covid-19 в течение последних 6 месяцев;

документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной не позднее 14 дней до приезда.

Пограничникам следует предоставить один из перечисленных документов на английском языке.

Также украинцам необходимо иметь заполненную форму Министерства здравоохранения Турции в электронном или распечатанном варианте.

Кроме этого, вам понадобится путевка или бронь на проживание в гостинице. Если вы путешествуете в Турцию с ребенком, нужно взять его загранпаспорт и свидетельство о рождении.

Также для детей до 6 лет не нужно предоставлять отрицательный результат тестирования на Covid-19.

Деньги

Во время отпуска нужно быть готовым к непредвиденным расходам. Для таких ситуаций следует подготовить дополнительную сумму, которую можно хранить на банковской карте или в валюте.

Для поездки в Турцию лучше подготовить дополнительные 150-300$ на одного человека. Сумма зависит от услуг, которые предоставляет отель, а также ваших финансовых возможностей.

Поменять доллары на турецкие лиры можно в пунктах обмена. Они расположены в городах, а также их всегда можно найти возле популярных курортных мест или отелей.

Аптечка

Перед отпуском стоит собрать аптечку из таких медикаментов:

обезболивающие, противовоспалительные и антигистаминные препараты;

лекарства от диареи и тошноты;

активированный уголь;

пантенол;

перекись водорода;

медицинская вата;

лекарства от хронических заболеваний.

Также в аптечку стоит положить личные средства гигиены, зубную щетку и пасту, бритву и пену для бритья, расческу и миниатюры шампуня и геля для душа.

Для комфортного отдыха на солнце подготовьте термальную воду и солнцезащитные средства для тела и лица.

Не забывайте про крем после загара. Он успокоит вашу кожу после длительного пребывания на солнце и поможет получить ровный загар.

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Одежда в отпуск в Турцию

Заранее продумайте свои образы. Это могут быть базовые вещи, которые хорошо между собой сочетаются. Например, белая футболка прекрасно смотрится как с джинсами, так и юбками. Также стоит положить в чемодан теплый свитер, белую рубашку и одно платье на вечернюю прогулку.

С минимума базовых вещей можно составить много стильных образов.

В чемодан необходимо положить пляжную сумку, солнцезащитные очки и шляпу. Лучше взять несколько комплектов купальников или плавок.

На отдыхе всегда выбирайте максимально удобную обувь. Упакуйте с собой шлепанцы, босоножки и любимые кроссовки.