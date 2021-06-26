Планируете путешествие, однако не знаете, как разнообразить свой отдых? Один из лучших способов — велопрогулка в живописных туристических местах Украины.

Например, в Закарпатской и Киевской областях есть несколько колоритных природных зон, которые прекрасно подойдут для прогулки на двухколесном транспорте. Факты ICTV подготовили лучшие велосипедные маршруты Украины.

Голосеевский парк (Киев)

Голосеевский парк имени Максима Рыльского расположен в южной части Киева. Это место — невероятный лесной массив с многочисленными тропинками, разнообразным рельефом и сказочным видом на природу.

Каждая тропа в этой местности — потенциальный велосипедный маршрут. Достаточно просто сесть на двухколесный транспорт, крутить педали и наслаждаться красивыми пейзажами.

Голосеевский парк — лучший выбор для прогулки на велосипеде. Свежий воздух, эстетичные панорамы, запах листьев клена или липы — что может быть лучше такого отдыха?

Закарпатское адажио

Длина этого маршрута — около 150 км. На поездку Свалява-Довге-Иза-Мукачево-Хуст нужно будет выделить около трех дней, однако они точно запомнятся на всю жизнь. По дороге можно будет увидеть Долину нарциссов, Сваляву (город минеральных источников), а также центр украинского лозоплетения — село Иза.

Помимо этого, на местности нет сильных подъемов, вся дорога проходит через долины. Поэтому путь по Закарпатской области прекрасно подойдет для людей, которые с велосипедом “общаются на Вы”.

Также маршрут проходит через Мукачево — лучшее туристическое место на Закарпатье с необычной архитектурой, непревзойденной местной ратушей и соборами. По дороге можно также увидеть визитку города — замок Паланок.

После этого — город Хуст. Здесь туристов ожидает еще одна порция наслаждения — невероятные горные пейзажи порадуют даже самый “требовательный” глаз.

Томашевская акварель (Фастов)

Город Фастов идеально подходит для людей, которые намерены спокойно покататься. Однако этот маршрут довольно короткий — за день можно объездить всю живописную местность.

Фастов расположен в Киевской области — именно здесь можно увидеть много красивой архитектуры в сочетании с девственной природой.

Среди интересных мест по пути — деревянная водяная и каменная мельницы, дворец Хоецких, зоопарк, Ризоположенческий монастырь в стиле модерн и деревянная Покровская церковь — визитка Фастова.

Полонина Руна (Закарпатская область)

Этот маршрут подойдет для опытных велопутешественников — его длина около 150 км. Самые красивые места по дороге — Невицкий замок, горный массив Руна, а также водопад Воеводин высотой около 12 м, то есть примерно как четырехэтажный дом.

Великолепные пейзажи этих мест завораживают туристов и оставляют незабываемые впечатления на всю жизнь.

Также во время маршрута можно посетить Ужгород с его синагогами и соборами, музеем деревянной архитектуры и церковью, собранной без единого гвоздя. В то же время отдельного внимания заслуживают жилые дома лемков, бойков и гуцулов, а также руины Невицкого замка.

Парк Киевская Русь

Длина пути от Киева до парка Киевская Русь – около 60 км в одну сторону, поэтому маршрут больше подойдет для активно катающихся велосипедистов.

Если вы давно хотели почувствовать себя козаком, пострелять из лука или оседлать лошадь — то здесь все это можно сделать, прихватив с собой двухколесный транспорт.

На выходных в этой местности доступно множество развлечений, а остановиться на ночь можно в одном из ближайших сел.

Факты ICTV желают интересных велосипедных поездок и ярких впечатлений, которые останутся с вами на всю жизнь.