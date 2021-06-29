Отдых в Карпатах — это удивительные пейзажи, горы, водопады, лес и свежий воздух, от которого захватывает дух. Каждый, кто принимает отдыхающих, пытается чем-то их удивить.

Вариантов для жилья в Карпатах множество. Можно найти скромное помещение от 200 грн. А можно отдыхать как на курортах Австрии или Швейцарии, за 18 тыс. грн.

Какие развлечения можно найти вне отеля? Гид Дмитрий Копилец 8 лет устраивает для туристов путешествия. Говорит: вариантов, куда податься и что посмотреть — очень много.

Сегодня вы можете отдыхать в бассейне, завтра поехать на квадроцикле, послезавтра вы поедете на рафтинг, потом пойдете в грибной тур.

Начать конечно можно с прогулки в горы. Пешком, то, конечно бесплатно, а с гидом — 400 грн в день.

А можно, например, отправиться в горы на лошадях — 300 грн день, или квадроциклах — 900 грн.

Рафтинг стоить где-то 450 грн с человека.

От такого приключения можно хорошо проголодаться. Обычный обед в кафе обойдется в среднем 200 грн.

За дополнительные деньги — 50 грн, вас могут научить готовить традиционные гуцульские блюда.

Таинственного в Карпатах тоже немало. Отправляемся на поиски парка юрского периода. И настоящего действующего грязевого вулкана, он расположен в селе Старуня. Найти вулкан — еще тот квест.

Но когда уже совсем устали от приключений — время расслабиться.

Настоящее карпатское джакузи. Вода в чанах не простая, а родниковая. Ее подогревают на огне и добавляют горные травы. Такое удовольствие стоит 1400 грн. Готовят чан за 3 часа до прихода гостей.

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