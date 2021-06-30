Три из четырех вакцин, которые массово колют украинцам — европейского разрешения не имеют. Речь про индийскую и корейскую AstraZeneca. А также китайский CoronaVac. Так не придется ли посидеть на карантине тем, кто путешествует в европейские страны, которые пускают украинских туристов.

Наш Андрей Борис сел за руль и уехал из Киева в Хорватию.

О поездке автомобилем в Хорватию я читал много и давно хотел проверить этот сложный, но интересный маршрут. В условиях карантина это путешествие, кажется, еще тяжелее, но реальным — въезд в страну туристам не запрещен. Хотя и требует определенной подготовки.

Перед поездкой Андрей подготовил весь необходимый пакет документов — биометрический паспорт, ПЦР-тест, страховку на себя и на автомобиль, забронированный отель в Европе.

Отель обязательно должен быть оплачен — полностью или частично. Это можно сделать через популярные онлайн-сервисы бронирования жилья. Без этого вас могут просто развернуть на границе.

Чтобы добраться до Хорватии — нужно транзитом преодолеть Венгрию. В первый день важно доехать поближе к границе, и максимально заправить бак — в Украине топливо на 20-30% дешевле, чем на Западе.

Второй день пути и впереди самая трудная часть: нужно пройти две границы — сначала венгерскую, потом хорватскую.

На границе венграм все документы подошли и они пропустили Андрея.

Транзит Венгрией проходит при определенных условиях. Ехать можно только по определенному маршруту и ​​останавливаться только на определенных заправках. Карту можно скачать с сайта местной полиции. На все у вас 24 часа. За соблюдением всех норм следит полиция. За нарушение штраф 300 евро.

По сравнению с венгерским — хорватский пункт пересечения выдался мелкой формальностью, на все ушло менее 30 мин.

Важная деталь — в Хорватии платные дороги и их немало, за каждый отрезок нужно платить отдельно — от 1 до 10 евро. Жилье в Хорватии нужно бронировать сразу, когда вы переходите границу с Венгрией. Выделите на это путешествие немного больше времени, особенно если едете с детьми. Тем более, в этой стране есть на что посмотреть.

На пути из Хорватии в Черногорию надо пересечь еще одну страну — Боснию и Герцеговину. По информации на сайте МИД Украины, транзит через Боснию разрешен без задержки на ее территории. Но оказывается для пересечения транзитом Боснии в сторону Черногории есть только один путь — это небольшой отрезок неподалеку хорватского Дубровника.

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