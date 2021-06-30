Украина — это страна открытий и невероятных пейзажей. А выходные — возможность исследовать нашу прекрасную Родину.

Одним из вариантов станет Харьковская область, которая откроет много нового. Вы даже не догадывались, что этот регион может скрывать столько прекрасных мест.

Факты ICTV расскажут вам, куда поехать в Харьковской области на выходных.

Кицевская пустыня

Это место является уникальной природной зоной не только в Харьковской области, но и в Украине. Пустыня расположена в долине реки Северский Донец.

Раньше на этом месте был военный полигон, да и сегодня здесь иногда проводят учение наши армейцы. От Харькова полупустынная холмистая местность, напоминающая дюны, на расстоянии 50 км. Длиной она около 5 км.

Расстояние от Киева: 545 км

Приблизительное время в пути автомобилем: 7 ч.

Как добраться: сначала нужно ехать по шоссе М03 к Харькову; дальше в сторону Чугуева; поверните на трассу Т2111; езжайте мимо села Кочеток к Кицовке, рядом с которой находится пустыня.

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Гора Кременец

В Харьковской области тоже есть горы. Одна из них — Кременец, которая получила свое название от камня, из которого состоит. Самая высокая точка горы — 218 м над уровнем моря.

Она является геологическим памятником природы, а с ее вершины можно любоваться прекрасными видами. Как на ладони видно Свято-Преображенский собор, Святогорский монастырь и реку Северский Донец.

Самые интересные на горе Кременец древние каменные скифские идолы, которые свезли сюда чуть ли не со всей области. Также здесь есть мемориал, посвященный Второй мировой войне.

Расстояние от Киева: 620 км

Приблизительное время в пути автомобилем: 8 ч.

Как добраться: езжайте по шоссе М03 мимо Харькова в Изюм, в котором и находится гора Кременец.

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Фельдман Экопарк

Этот парк пользуется большой популярностью среди харьковчан и туристов. Вход бесплатный.

Здесь есть места для развлечений и отдыха. А также зоопарк, в котором до 300 видов животных, в том числе занесенные в Красную книгу Украины. Общее их количество составляет около 2 тыс.

Расстояние от Киева: 495 км

Приблизительное время в пути автомобилем: 6,5 ч.

Как добраться: езжайте по шоссе М03 в Харьков; оттуда в село Лесное, где и находится экопарк.

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Соленое озеро

Это озеро образовалось в результате бурения газовой скважины еще в 1962 году. В результате техногенной аварии буровая установка провалилась под землю. На том месте образовался кратер, который заполнила грунтовая вода.

На поверхность повымивало различные виды солей, которые закрасили воду в сине-зеленый оттенок. Также благодаря им озеро и получило свое название — Соленое.

Расстояние от Киева: 461 км

Приблизительное время в пути автомобилем: 6 ч.

Как добраться: езжайте по шоссе М03 в Полтавскую область, где вам нужно будет свернуть на автодорогу Р11; дальше нужно доехать до села Песчанка; а оттуда двигаться по трассе М18 до Дегтяревки; потом по дороге Т2120 к Антоновке, где и будет находиться озеро.

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Краснокутский дендропарк

Этому парку более 200 лет. Его заложил биолог Иван Каразин — брат основателя Харьковского университета Василия Каразина. И теперь в дендропарке растут корабельные, карандашные, уксусные дерева и даже лианы. Именно здесь можно встретить более 300 видов экзотических растений.

Также есть озеро. Хотя купаться и ловить рыбу в нем запрещено, но полюбоваться можно. Кроме того, по всему дендропарку разбросаны фигурки сказочных персонажей.

Расстояние от Киева: 445 км

Приблизительное время в пути автомобилем: 6 ч.

Как добраться: езжайте по шоссе М03 до села Солоница; дальше нужно двигаться по трассе Р42 до Опошни; потом ехать мимо Колонтаева в Краснокутск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tetiana Bezmatieva (@master_mizantrop)

Казалось бы, обычная Харьковская область, но сколько интересного она в себе таит. Любите Украину и исследуйте ее. Ведь она может открыться вам совершенно по-новому.