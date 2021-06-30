При планировании летнего отдыха не стоит останавливаться только на море. В Украине есть много живописных мест, где можно перезагрузиться и прекрасно провести отпуск. Отдых в горах является отличной альтернативой для тех, кто хочет набраться новых сил и спокойно отдохнуть на свежем воздухе.

Карпаты привлекают туристов круглый год своей красотой и огромным выбором интересных развлечений.

Факты ICTV подготовили подборку лучших мест в Карпатах, куда можно поехать летом.

Буковель

Буковель считается одним самых популярных курортов Карпат. Летом это место имеет также актуально среди туристов, как и зимой.

В теплое время года здесь можно покататься на обзорных подъемниках, полюбоваться окрестностями, посетить этнические парки и покататься на гидроциклах.

В Буковеле каждый сможет найти занятие, которое будет ему по душе.

Также на территории комплекса находится искусственное озеро Молодости у подножия гор.

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Жилье в Буковеле

В среднем ночь в отеле для двоих людей будет стоить 600 грн. За такую цену гости получают обустроенную комнату со всей необходимой мебелью. В отелях Буковеля довольно часто расположены бассейны, у которых можно позагорать на солнце, а потом искупаться.

Цена на отдельные апартаменты начинается от 1 тыс. грн. Она зависит от расположения самих апартаментов и удобств, которые они предлагают гостям.

Яремче

Это туристический город, расположенный у реки Прут. Яремче привлекает туристов демократичными ценами и прекрасными видами. Курорт предлагает большой перечень развлечений: покататься на подъемниках или квадроциклах, а также попробовать себя в верховой езде.

На территории можно осмотреть одну из главных достопримечательностей города — водопад Пробий, а на склоне горы Маковица можно посетить настоящую карпатскую сыроварню и попробовать продукты из овечьего молока.

Через это колоритное место проходит много туристических маршрутов. Из доступных экскурсий можно выделить: тропу Довбуша, водопад Гук и гору Маковица.

Также любителям активного отдыха можно организовать подъем на Говерлу.

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Жилье в Яремче

Цены за ночь в отеле начинаются от 300 грн за двоих. За такие деньги можно снять бюджетный номер. Стандартный двухместный номер в отеле с более высоким уровнем сервиса будет стоить 1 тыс. грн.

Апартаменты здесь можно снять за 800-1 500 грн.

Озеро Синевир

Это самое высокогорное озеро в Украине с живописными видами. Купаться в нем запрещено, как и ловить рыбу. Синевир занимает площадь около 6 га, а его глубина достигает 19 метров.

На территории можно заказать обзорную экскурсию или покататься верхом на лошадях.

Рядом находится Национальный парк Синевир, гуляя по которому можно обойти озеро вокруг и полюбоваться жемчужиной Карпат с разных ракурсов.



На территории национального парка расположен реабилитационный центр для бурых медведей, в котором животных, находившихся в неволе, готовят к жизни в природной среде.

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Жилье в Синевирской поляне

Снять номер здесь можно за 600 грн, а аренда частного коттеджа будет стоить от 1 тыс. грн.

Верховина

Небольшой поселок привлекает туристов прекрасными видами и колоритной культурой. Здесь можно узнать о традициях и обрядах гуцулов и попробовать брынзу, которую изготовили в долине.

Вблизи Верховины протекает река Черный Черемош, которая привлекает любителей активного отдыха. На ней можно поплавать на байдарках или попробовать себя в рафтинге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Верховина Карпати (@verkhovyna.life)

Жилье в Верховине

Цены на жилье начинаются от 350 грн за ночь. Номер в отеле с высоким уровнем сервиса можно снять за 1 200 грн.

Косино

Это село известно благодаря термальным водам, где можно отдохнуть и оздоровиться. Оно расположено в одном километре от границы с Венгрией. На территории есть несколько бассейнов с разной температурой. Термальная вода поднимается со скважины глубиной 1 190 м.

Там можно заказать SPA-процедуры и попариться в сауне. Также в Косино открывается аквапарк.

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Обычно на территории проводят один день, а затем отправляются в Ужгород.

Жилье в Косино

Цены на аренду жилья в частном секторе начинаются от 400 грн. На территории оздоровительного комплекса один день в гостинице будет стоить от 3 тыс. грн.

В эту стоимость входит проживание в гостинице, купание в источниковых водах и питание.