Из-за катастрофического влияния глобальной пандемии коронавируса, международный туризм не восстановится минимум до 2023 года, а мировая экономика может потерять более $4 млрд.

Такой прогноз сделала Организация объединенных наций в своем отчете.

Отмечается, что в 2020 году туристическая отрасль и различные связанные с ней сферы уже понесли убытки на $2,4 млрд, а в этом году потери могут быть примерно такими же.

В отчете также говорится о том, что в 2020 году количество иностранных туристов упало на 73% (около 1 млрд человек), а за первый квартал 2021 на 88%.

ООН ожидает, что сначала туризм начнет возрождаться в Соединенных Штатах Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании, а оживление в сфере международного туризма начнется уже во втором полугодии 2021.

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Наибольший ущерб, по мнению ООН, понесли страны, в которых только начала активно развиваться туристическая отрасль. Это такие регионы, как Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.

Источник: ООН