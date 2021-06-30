Ручная кладь — это багаж, который пассажир берет с собой на борт самолета, не сдавая в багажное отделение. Однако у каждой авиакомпании существуют правила перевозки такого чемодана.

Международные авиалинии Украины позволяют взять только одну маленькую сумочку в пределах самого дешевого эконом-тарифа. Другие вещи, в частности пакеты с duty free, ноутбуки или кошельки должны быть внутри ручной клади. Также есть возможность приобрести дополнительную единицу ручной клади за деньги.

Чтобы не получить штраф и лишних проблем перед полетом, Факты ICTV предлагают вам ознакомиться с условиями перевозки багажа.

Узнайте, какими должны быть размер и вес ручной клади, и что можно перевозить в ней.

Размер ручной клади

Авиакомпания МАУ позволяет бесплатно перевозить одну единицу ручной клади. Однако есть определенные требования к ней.

Так, допустимый размер бесплатной ручной клади в эконом-классе — 55х40х20 см с весом до 7 кг.

Багажные тарифы стандарт и премиум-классов позволяют габариты до 40х30х10 см с весом 5 кг.

В бизнес-классе можно провозить до 12 кг ручной клади, но с габаритами 55х40х20 см.

Что можно перевозить

На борт самолета позволяют бесплатно брать одну теннисную или бадминтонную ракетку, или один музыкальный инструмент. Однако эти вещи должны обязательно быть в футляре или чехле и не превышать размеры 80х40х20 см.

Для всех пассажиров разрешается одна единица сезонной верхней одежды и зонт.

Пассажирам с младенцами до двух лет — одна дорожная сумка (с одеждой, туалетными принадлежностями, игрушками и детским питанием) весом до 5 кг и размерами до 55x40x20 см.

Пассажирам с ограниченной подвижностью — средства для перемещения (одна трость, одна пара костылей или одни ходунки), вспомогательное оборудование, необходимое во время полета и назначенные врачом необходимые лекарства.

Внутри ручной клади могут быть размещены любые принадлежности или аксессуары (ноутбук, книга, фотоаппарат, товары duty free, документы и т.д.).

Если ваш багаж превышает нормы бесплатной перевозки, то вы имеете право после оплаты перевозить багаж.

Оплата за перевозку сверхнормативного багажа в одну сторону составляет:

один багаж весом до 5 кг и с размерами до 40х30х10 см — €15;

багаж весом до 12 кг и до 80х40х20 см — €80-150.

Пассажиры могут оплатить багаж сверх нормы и дополнительное место ручной клади в разделе Управление бронированием не позднее чем за 6 часов до вылета.

Что нельзя перевозить

Колющие и режущие предметы, в частности маникюрные ножницы, иглы, вязальные спицы, столовые ножи, штопоры;

устройства и игрушки, имитирующие все виды оружия;

зажигалки в виде пистолета;

предметы из затупившимися концами, которыми можно нанести телесные повреждения;

огнестрельное оружие, пневматическое и другие виды оружия;

животные.

Также нельзя перевозить более чем 100 мл:

воды или любых других напитков (а также супы и сиропы);

кремы, лосьоны, масла, духи, аэрозоли, гели, пасты;

пена для бритья и антиперспиранты.

Размещение ручной клади в салоне самолета

Ручную кладь размером до 55х40х20 см следует размещать в месте для хранения вещей над сиденьем.

Ручную кладь до 40х30х10 см можно разместить под передним креслом. Также верхнюю одежду можно повесить на крючок перед этим же креслом.

Пассажиры, чьи места расположены возле аварийных выходов, могут разместить ручную кладь на полках над аварийными рядами.

МАУ в марте возобновила ряд международных рейсов

Международные авиалинии Украины с 1 марта 2021 года восстановят ряд рейсов, которые были отменены из-за карантинных ограничений.

В частности, в начале марта МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Женеву и Прагу, а в конце марта — из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев.

Больше о международных рейсах МАУ в марте 2021 читайте на Фактах ICTV.