Ежегодно тысячи туристов отправляются на Закарпатье, чтобы увидеть дикую природу этой местности и услышать звенящие потоки воды, поскольку именно здесь расположены лучшие водопады Украины.

Женецкий Гук, Шипот и другие каскады Западной Украины стоит увидеть собственными глазами, потому что такую красоту вряд ли можно найти в другом месте.

Факты ICTV собрали список водопадов Карпат, которые обязательно нужно посетить во время путешествия на Закарпатье.

Женецкий Гук

Женецкий Гук расположен в Карпатах на реке Прут. Его высота — примерно 15 метров, однако туристы могут услышать водопад издалека.

Он довольно молодой — создание Женецкого Гука датируется прошлым веком. У подножий реки Прут есть ресторан с местной едой и различные магазины, в которых продают сувениры для туристов.

Самый популярный маршрут среди путешественников — от города Яремче или поселка Ворохта до села Татаров. Далее рейсовым автобусом нужно доехать до поворота на Гук. После этого непростой пеший тур — от остановки нужно пройти около восьми километров. Однако почти все туристы говорят, что усилия того стоят.

Для похода с палатками в этой местности нужно подняться на вершину гор Хомяк и Синяк, а после этого спуститься к Гуку. Поскольку он находится возле лесной местности, то насекомых здесь много — путешественникам лучше запастись кремом от комаров.

Ялинский водопад

Самый высокий в Украине (около 25 м) Ялинский водопад расположен в Раховских горах. Инфраструктура здесь не очень развита, поэтому маршрут к этому месту непростой.

От села Деловое в Закарпатской области нужно ехать в сторону Мармарошского горного массива. В горах очень много крутых подъемов, поэтому лучше надеть удобные спортивные кроссовки (при возможности даже стоит взять с собой трекинговые палки).

Восемь километров постоянного подъема — непростое испытание для неопытного туриста. Если, помимо горной природы, вас интересуют другие живописные места, то их можно найти в селе Деловое, которое считается официальным центром Европы.

Шипот

Шипот — одно из самых популярных туристических мест Закарпатья. Водопад высотой примерно 14 м находится на склонах горного массива Боржава.

Здесь каждый день гуляет много людей, поскольку летом в окрестностях проводят фестивали, а зимой рядом работают горнолыжные курорты Пилипец и Подобовец.

Кстати, именно от Пилипца проще всего добраться до Шипота. Здесь целый год работает подъемник, на котором можно спуститься даже с велосипедом.

Инфраструктура в этой местности очень развита, поэтому надолго остаться наедине с природой вряд ли получится. Обратно на железнодорожную станцию Воловец можно добраться пешком или договориться с местным водителем о поездке на его авто за небольшую плату.

Дзембронские водопады

Это целый каскад водопадов, протяженность которого превышает 80 м. Высота самого высокого из них — около 10 м. Ранее их также называли Смотрицкие водопады.

Добраться сюда можно на автобусе Верховина — Дземброня. Водопады расположены между селом Дземброня и горой Поп Иван. Путешествие лучше совместить с подъемом на одну из ближайших вершин — местная красота этих мест привлекает тысячи туристов каждый год.

Однако для пешей прогулки лучше надеть обувь с нескользкой подошвой — особенно будьте осторожны на мокрых камнях. Совет — не стоит останавливаться возле самого первого каскада. Самые красивые места расположены выше по течению.

Прутский водопад

Его также называют Говерлянским, поскольку он расположен на пути к вершине Говерлы. Водопад состоит из шести каскадов общей высотой около 80 м.

Найти его нетрудно — он находится в пгт Ворохта, мимо которого проходят самые популярные туристические маршруты. С туристической базы Заросляк нужно идти примерно 2,5 км — этот маршрут займет менее часа.

Поход в эту местность лучше совместить с подъемом на самую высокую гору Украины — Говерлу, высота которой составляет 2 061 м.