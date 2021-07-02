Куда поехать на День независимости 2021

День Независимости украинцы будут праздновать во вторник, 24 августа. Однако, если у вас получится получить выходной 23 августа, можно смело отправиться в мини-отпуск на несколько дней.

Тем более, на многих украинских курортах к этому дню готовятся пышные празднования.

Конец августа — особенное время для отдыха на море. Отдыхающих не так много, да и погода более лояльная.

Отдых в Бердянске

Бердянск расположился возле берегов Азовского моря. Среди его плюсов — температура воды, которая на 2-3° выше, чем в Черном море. Эта разница очень важна, особенно для тех, кто хочет отправиться на отдых с ребенком.

Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 4 фотографии

Цены на отдых в Бердянске. Можно найти апартаменты в отелях и базах отдыха от 300 грн за ночь на одного человека. Для желающих получить средний комфорт и завтрак отели обойдутся в 400-900 грн за ночь. Есть и отели подороже – от 1 тыс. грн. Также можно арендовать комнату или койко-место у местных жителей за 100-200 грн.

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Развлечения в Бердянске:

Колесо обозрения Мираж (50 грн).

Аквапарк Мыс доброй надежды (от 230 грн до 590 грн)

Зоопарк Сафари (150-200 грн).

Водные развлечения – серфинг, кайт, банан, водный скутер, парашют (50 до 1,6 тис. грн).

Прогулки на катере (от 50 грн).

Минусы отдыха в Бердянске. В 2021 году отдыхающие массово начали жаловаться на огромное количество морских блох, из-за которых тяжело долго находится в воде. Также среди традиционных жалоб – высокая стоимость проживания и плохой сервис за такую цену.

Отдых в Кирилловке

Кирилловка — также один из самых популярных курортов в Украине. Хотя стоит отметить, ценники тут иногда выше, чем в том же Бердянске.

Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 4 фотографии

Цены в Кирилловке. Самый дешевый отдых тут обойдется от 100 до 250 грн. Есть много баз отдыха, где на одного человека сутки обойдутся в 250-450 грн. Туристы, которые привыкли к некому комфорту, должны будут выложить от 500 до 1 тыс. грн за ночь в отеле. Есть и премиум-сегмент — более 1 тыс. грн.

Развлечения в Кирилловке:

Луна-парк Адреналиншоу (цены на аттракционы от 50 до 80 грн).

Дельфинарий Оскар (220-270 грн, дополнительные услуги — от 100 до 3 тыс. грн).

Аквапарк Остров сокровищ (от 570 до 590 грн).

Стоит отметить, что для любителей ночной жизни тут много клубов, баров и кальянных.

Минусы отдыха в Кирилловке. Хотелось бы напомнить, что в средине августа на Азовском море начинается период цветения водорослей. Из-за обилия остатков водорослей море мутное.

Отдых в Скадовске

Город Скадовск также расположен на Азовском море. Он давно славится тем, что это лучший курорт для семейного отдыха. Тут есть даже Детский пляж.

Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 4 фотографии

Цены на отдых в Скадовске. Ориентировочно стоимость жилья без удобств — от 110 грн, жилье с удобствами на блоке или этаже — от 150 грн, жилье с удобствами в комнате — от 170 грн, стоимость однокомнатной квартиры стартует от 500 грн, а еще можно арендовать домик у моря стоимостью от 1,6 тыс. грн. Стоимость номера в отеле — от 400 грн за ночь на одного человека.

Развлечения в Скадовске:

Дельфинарий Акварель (представление 250-300 грн, дополнительные услуги — от 70 до 19 тыс. грн).

Аквапарк Акватория (150-200 грн).

Парк аттракционов Остров Сокровищ (стоимость одного аттракциона — от 30 грн).

Перевернутый дом.

Минусы отдыха в Скадовске. Мутное море в августе, платные пляжи, стоимость которых доходит до 200 грн/день.

Кроме того, в Скадовске накануне Дня Независимости будет проходить фестиваль Черноморские игры.

Отдых в Железном Порту

Железный Порт — это место как для семейного отдыха, так и для компании друзей. Однако стоит сразу понять, что море тут глубокое и холодное. Хотя большинство баз отдыха и отелей находятся не дальше, чем за 15 мин от набережной.

Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 5 фотографий

Цены на отдых в Железном Порту. Комната в частном секторе обойдется около 150 грн. Самые бюджетные базы отдыха предлагают отдых за 350-450 грн. Также есть и апартаменты от 1 тыс. грн. Однако многие базы отдыха предлагают трехразовое питание для туристов, а некоторые просто могут предоставить вам кухню для приготовления еды. Это сильно влияет на стоимость проживания, поэтому уточняйте эту информацию у администрации.

Развлечения в Железном Порту. Там много ночных клубов, баров и лаундж-зон, однако мало мест, где можно отдохнуть с детьми. Но можно посетить аквапарк Акваленд Железный Порт – 250-350 грн. Среди водных развлечений – водный скутер, банан.

Минусы отдыха в Железном Порту. Маленький населенный пункт с ограниченной инфраструктурой. Долго добираться от ближайшего железнодорожного вокзала в Херсоне.

Отдых в Затоке

В Затоку стоит ехать как компанией друзей, так и с семьей. Также плюсом будут разноплановые пляжи и возможность арендовать жилье от 250 грн до нескольких тысяч.

Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 3 фотографии

Цены на отдых в Затоке. Самые бюджетные базы отдыха стоят от 250 грн. Б/о со средним уровнем комфорта обойдутся туристам около 800 грн. Минимальная цена на проживание в гостиницах на первой-второй линии за сутки составляет около 1,8 тыс. грн — и это без питания.

Развлечения в Затоке. Из водных развлечений туристам предлагают водные скутеры, лыжи, катамаран, банан.

Минусы отдыха в Затоке. Завышенные цены на жилье, питание и развлечения, большое количество отдыхающих, не лучшие экологические условия.

Фото: berdyansk.lovileto, Любимая Кирилловка, skadovskcity, Железный Порт