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Євгенія Шапоренко |

Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни

Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни

День Независимости украинцы будут праздновать во вторник, 24 августа. Однако, если у вас получится получить выходной 23 августа, можно смело отправиться в мини-отпуск на несколько дней.

Тем более, на многих украинских курортах к этому дню готовятся пышные празднования.

Конец августа — особенное время для отдыха на море. Отдыхающих не так много, да и погода более лояльная.

Отдых в Бердянске

Бердянск расположился возле берегов Азовского моря. Среди его плюсов —  температура воды, которая на 2-3° выше, чем в Черном море. Эта разница очень важна, особенно для тех, кто хочет отправиться на отдых с ребенком.

Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 4 фотографии

Цены на отдых в Бердянске. Можно найти апартаменты в отелях и базах отдыха от 300 грн за ночь на одного человека. Для желающих получить средний комфорт и завтрак отели обойдутся в 400-900 грн за ночь. Есть и отели подороже – от 1 тыс. грн. Также можно арендовать комнату или койко-место у местных жителей за 100-200 грн.

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Развлечения в Бердянске:

  • Колесо обозрения Мираж (50 грн).
  • Аквапарк Мыс доброй надежды (от 230 грн до 590 грн)
  • Зоопарк Сафари (150-200 грн).
  • Водные развлечения – серфинг, кайт, банан, водный скутер, парашют (50 до 1,6 тис. грн).
  • Прогулки на катере (от 50 грн).

Минусы отдыха в Бердянске. В 2021 году отдыхающие массово начали жаловаться на огромное количество морских блох, из-за которых тяжело долго находится в воде. Также среди традиционных жалоб – высокая стоимость проживания и плохой сервис за такую цену.

Отдых в Кирилловке

Кирилловка — также один из самых популярных курортов в Украине. Хотя стоит отметить, ценники тут иногда выше, чем в том же Бердянске.

Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 4 фотографии

Цены в Кирилловке. Самый дешевый отдых тут обойдется от 100 до 250 грн. Есть много баз отдыха, где на одного человека сутки обойдутся в 250-450 грн. Туристы, которые привыкли к некому комфорту, должны будут выложить от 500 до 1 тыс. грн за ночь в отеле. Есть и премиум-сегмент — более 1 тыс. грн.

Развлечения в Кирилловке:

  • Луна-парк Адреналиншоу (цены на аттракционы от 50 до 80 грн).
  • Дельфинарий Оскар (220-270 грн, дополнительные услуги — от 100 до 3 тыс. грн).
  • Аквапарк Остров сокровищ (от 570 до 590 грн).

Стоит отметить, что для любителей ночной жизни тут много клубов, баров и кальянных.

Минусы отдыха в Кирилловке. Хотелось бы напомнить, что в средине августа на Азовском море начинается период цветения водорослей. Из-за обилия остатков водорослей море мутное.

Отдых в Скадовске

Город Скадовск также расположен на Азовском море. Он давно славится тем, что это лучший курорт для семейного отдыха. Тут есть даже Детский пляж.

Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 4 фотографии

Цены на отдых в Скадовске. Ориентировочно стоимость жилья без удобств — от 110 грн, жилье с удобствами на блоке или этаже — от 150 грн, жилье с удобствами в комнате — от 170 грн, стоимость однокомнатной квартиры стартует от 500 грн, а еще можно арендовать домик у моря стоимостью от 1,6 тыс. грн. Стоимость номера в отеле — от 400 грн за ночь на одного человека.

Развлечения в Скадовске:

  • Дельфинарий Акварель (представление 250-300 грн, дополнительные услуги — от 70 до 19 тыс. грн).
  • Аквапарк Акватория (150-200 грн).
  • Парк аттракционов Остров Сокровищ (стоимость одного аттракциона — от 30 грн).
  • Перевернутый дом.

Минусы отдыха в Скадовске. Мутное море в августе, платные пляжи, стоимость которых доходит до 200 грн/день.

Кроме того, в Скадовске накануне Дня Независимости будет проходить фестиваль Черноморские игры.

Отдых в Железном Порту

Железный Порт — это место как для семейного отдыха, так и для компании друзей. Однако стоит сразу понять, что море тут глубокое и холодное. Хотя большинство баз отдыха и отелей находятся не дальше, чем за 15 мин от набережной.

Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 5 фотографий

Цены на отдых в Железном Порту. Комната в частном секторе обойдется около 150 грн. Самые бюджетные базы отдыха предлагают отдых за 350-450 грн. Также есть и апартаменты от 1 тыс. грн. Однако многие базы отдыха предлагают трехразовое питание для туристов, а некоторые просто могут предоставить вам кухню для приготовления еды. Это сильно влияет на стоимость проживания, поэтому уточняйте эту информацию у администрации.

Развлечения в Железном Порту. Там много ночных клубов, баров и лаундж-зон, однако мало мест, где можно отдохнуть с детьми. Но можно посетить аквапарк Акваленд Железный Порт – 250-350 грн. Среди водных развлечений – водный скутер, банан.

Минусы отдыха в Железном Порту. Маленький населенный пункт с ограниченной инфраструктурой.  Долго добираться от ближайшего железнодорожного вокзала в Херсоне.

Отдых в Затоке

В Затоку стоит ехать как компанией друзей, так и с семьей. Также плюсом будут разноплановые пляжи и возможность арендовать жилье от 250 грн до нескольких тысяч.

Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Куда поехать на День независимости 2021
Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни / 3 фотографии

Цены на отдых в Затоке. Самые бюджетные базы отдыха стоят от 250 грн. Б/о со средним уровнем комфорта обойдутся туристам около 800 грн. Минимальная цена на проживание в гостиницах на первой-второй линии за сутки составляет около 1,8 тыс. грн — и это без питания.

Развлечения в Затоке. Из водных развлечений туристам предлагают водные скутеры, лыжи, катамаран, банан.
Минусы отдыха в Затоке. Завышенные цены на жилье, питание и развлечения, большое количество отдыхающих, не лучшие экологические условия.

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Фото: berdyansk.lovileto, Любимая Кирилловка, skadovskcity, Железный Порт

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