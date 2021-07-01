В Хорватию на авто: недорогой отдых на море

Летом, особенно в пиковый период (июль-август) вариантов недорогого отдыха на море немного. Турецкий ALL-inclusive надоел, к тому же туда вернулись российские туристы, а на отечественные пляжи не тянет.

Поэтому я решил проверить новый маршрут о котором давно читал: в Хорватию автомобилем.

Какие документы нужно подготовить?

Хорватия официально разрешает въезд в страну туристам. Хотя есть определенные условия.

Кроме обычного набора документов (биометрический паспорт, удостоверение водителя, технический паспорт, автомобильная и медицинская страховка), я за 72 часа до въезда сдал ПЦР-тест (подойдет и экспресс-тест, но для автомобильной поездки не советую, можете просто не успеть, его срок действия 48 часов) и забронировал и ОПЛАТИЛ (это важно, без проплаты вас могут не пустить) проживания в Хорватии.

Для бронирования жилья я воспользовался сервисом booking.com альтернативные hotels.com или airbnb.com – тоже ок. Полное описание условий въезда в страну вы можете найти на специальном сайте МИД Украины, на котором регулярно обновляются данные tripadvisor.mfa.gov.ua.

Что на границах?

Хотя все документы у меня были на руках я все равно не был уверен, что меня пустят. Знакомые пугали тем, что у пограничников очень выборочный подход к туристам и они могут просто отказать непосредственно на пункте пропуска.

Особенно это касается венгров. Венгрия — страна, которую вам надо пересечь транзитом на пути в Хорватию. Для всех транзитников работает два пункта пропуска Тиса и Лужанка. Я поехал на последний.

На границе несколько автомобилей, в основном это заробитчане. С украинской стороны пропустили через несколько минут, а вот с венгерского ожидания затянулось на пять часов.

Как нам объяснили мы попали на пересменку таможенников. И все это на жаре +30. В конце венгры меня пропустили – к документам особо вопросов не было.

Транзит через Венгрию: нюансы

На границе на лобовое стекло автомобиля лепят наклейку с надписью — Only for transit (Только для транзита).

Автомобилям с такими наклейками разрешено ехать только определенным маршрутом и останавливаться на определенных заправках. Карту выдают на границе, ее также можно скачать с сайта венгерской полиции.

За соблюдением всех требований следит местная полиция. За нарушение грозит штраф. Какой именно официальной информации нет, впрочем как нам сообщили люди на границе это около 300 евро.

Для транзита Венгрии закон дает 24 часа. Я сделал это за шесть – к счастью дороги в стране прекрасные.

Хорватия: WOW-страна

По сравнению с венгерской границей хорватский оказался простой формальностью. На его проход у меня ушло менее 30 минут. Местные пограничники лишь проверили паспорта и ПЦР-тесты.

В Хорватии я решил остановиться в городе Пула. Это курорт на полуострове Истрия.

Но на самом деле это было ошибкой – дорога оказалась очень тяжелой, в тот день я за рулем провел 17 часов. Стоит бронировать первое жилье в Хорватии сразу у границы с Венгрией, чтобы передохнуть.

Хорватия – страна, где просто зашкаливает концентрация красивых пейзажей. Вся прибрежная линия (до 1, 777 километров) это ряд сказочных городов и городков с домами, покрытыми красной черепицей, отвисших скал и невероятных пляжей.

Выделите на путешествие по стране больше времени, чтобы насладиться этими видами.

Как путешествовать в другие балканские страны?

Основная цель моего путешествия была проверить, как все таки работают границы. Я решил поехать из Хорватии в Черногории – тоже популярное направление для отдыха на Адриатике.

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Официально эта страна не требует ни ПЦР-тестов, ни изоляции. Но для того, чтобы попасть в Черногорию по суше надо пройти транзитом Боснию и Герцеговину. А там как оказалось нужно показывать тесты.

Свежего ПЦР у меня не было поэтому боснийцы на границе меня отправили обратно в Хорватию. Я уже готовился утром сдавать новый тест, впрочем хорватские пограничники пояснили, что для проезда в Черногорию без теста есть один транзитный путь через боснийский город Неум.

Единственный нюанс – на территории Боснии и Герцеговины нельзя вообще останавливаться.

Черногория VS Хорватия

Черногория в отличие от Хорватии не член ЕС. И это сразу чувствуется — грязные обочины, инфраструктура неразвита. Но страна дешевле, компактнее (с одного конца побережья в другое можно проехать за два с половиной часа) и не менее живописна.

Из Черногории я возвращался домой уже через горную часть страны. Скажу вам так — Швейцария отдыхает.

Ехал обратно я через Сербию и потом снова Венгрию. Границы прошел относительно быстрее – при возвращении меньше контроля. Всего я проехал почти пять тыс. км.

В Хорватию на авто: недорогой отдых на море / 2 фотографии

Сколько это стоит?

За восемь дней на топливо, платные дороги и транзитные отели на двух людей (поездка была с оператором) я потратил 14,500 грн (из них 2600 грн. это платные дороги, больше всего их в Хорватии, зато нет в Черногории и собственно в Украине, еще столько же на отели и остальные это топливо).

Топливо во всех балканских странах стоит одинаково дорого, поэтому важно максимально заправить бак еще на выезде из Украины. Для сравнения только авиабилеты на двоих из Киева до Пулы этого лета вам обойдутся минимум в 11, 500 грн.

Если сравнивать с авиа, то путешествовать автомобилем относительно дешево. Хотя и трудно, особенно в таком темпе с которым передвигался я. Но если вам хочется приключений и пейзажей такое путешествие однозначно вам будет по-душе.