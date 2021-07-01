Google составил рейтинг самых популярных мест для летнего отдыха 2021 среди украинцев по двум направлениям: Украина и за границу.
Среди отечественных курортов за последние три месяца украинцы больше всего искали в Google такие города:
- Бердянск;
- Железный Порт
- Коблево
- Затока
- Кирилловка
- Одесса
- Арабатская Стрелка
- Седово
- Скадовск
- Счастливцево
Востребованность отдыха на Черном море и других украинских курортов резко возросла в связи с карантинными ограничениями на въезд, которые ввели во многих популярных для отдыха странах.
Но в последнее время для граждан Украины начали открывать все больше и больше направлений, поэтому пропорционально этому растет и количество запросов отдыха за границей в поисковике.
Топ-10 зарубежных направлений для отпуска 2021 за последние три месяца в Google:
- Турция;
- Кипр;
- Албания;
- Болгария;
- Черногория;
- Хорватия;
- Греция;
- Египет;
- Грузия;
- ОАЭ.
На сегодня Украина не входит в список Еврокомиссии стран безопасных для отдыха, поэтому границы ЕС пока остаются закрытыми.
1 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина может войти в этот перечень уже через две недели.
Источник: Google