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Софія Зінов'єва |

Google составил рейтинг самых популярных мест для отдыха летом в Украине и за границей

Відпочинок

Google составил рейтинг самых популярных мест для летнего отдыха 2021 среди украинцев по двум направлениям: Украина и за границу.

Среди отечественных курортов за последние три месяца украинцы больше всего искали в Google такие города:

  • Бердянск;
  • Железный Порт
  • Коблево
  • Затока
  • Кирилловка
  • Одесса
  • Арабатская Стрелка
  • Седово
  • Скадовск
  • Счастливцево

Востребованность отдыха на Черном море и других украинских курортов резко возросла в связи с карантинными ограничениями на въезд, которые ввели во многих популярных для отдыха странах.

Но в последнее время для граждан Украины начали открывать все больше и больше направлений, поэтому пропорционально этому растет и количество запросов отдыха за границей в поисковике.

Топ-10 зарубежных направлений для отпуска 2021 за последние три месяца в Google:

  • Турция;
  • Кипр;
  • Албания;
  • Болгария;
  • Черногория;
  • Хорватия;
  • Греция;
  • Египет;
  • Грузия;
  • ОАЭ.

На сегодня Украина не входит в список Еврокомиссии стран безопасных для отдыха, поэтому границы ЕС пока остаются закрытыми.

1 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина может войти в этот перечень уже через две недели.

Источник: Google

Фото: Depositphotos

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