Google составил рейтинг самых популярных мест для летнего отдыха 2021 среди украинцев по двум направлениям: Украина и за границу.

Среди отечественных курортов за последние три месяца украинцы больше всего искали в Google такие города:

Бердянск;

Железный Порт

Коблево

Затока

Кирилловка

Одесса

Арабатская Стрелка

Седово

Скадовск

Счастливцево

Востребованность отдыха на Черном море и других украинских курортов резко возросла в связи с карантинными ограничениями на въезд, которые ввели во многих популярных для отдыха странах.

Но в последнее время для граждан Украины начали открывать все больше и больше направлений, поэтому пропорционально этому растет и количество запросов отдыха за границей в поисковике.

Топ-10 зарубежных направлений для отпуска 2021 за последние три месяца в Google:

Турция;

Кипр;

Албания;

Болгария;

Черногория;

Хорватия;

Греция;

Египет;

Грузия;

ОАЭ.

На сегодня Украина не входит в список Еврокомиссии стран безопасных для отдыха, поэтому границы ЕС пока остаются закрытыми.

1 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина может войти в этот перечень уже через две недели.

Источник: Google