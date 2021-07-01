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Факты / Lifestyle / Путешествия
Максим Зайченко |

Проблему с отправкой самолетов в Турцию из Украины уже решили — МИД

Проблему с отправкой самолетов в Турцию из Украины уже решили — МИД

Проблему с отправкой самолетов в Турцию из Украины уже решили. В страну уже начали отправлять самолеты.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Самолеты будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой.

— По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы Анталия-Киев, Анталия-Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой. Просьба к украинским пассажирам проверять расписание на сайте перевозчика, — написал Николенко.

Напомним, сегодня в международном аэропорту Борисполь перенесли пять рейсов из-за отсутствия разрешения со стороны Турции. Представители аэропорта заявили, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые они не могут повлиять.

Вероятной причиной задержки рейсов мог быть пожар, который произошел в аэропорту Бодрума 30 июня.

Фото: Pexels

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