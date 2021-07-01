Проблему с отправкой самолетов в Турцию из Украины уже решили. В страну уже начали отправлять самолеты.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Самолеты будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой.

— По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы Анталия-Киев, Анталия-Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой. Просьба к украинским пассажирам проверять расписание на сайте перевозчика, — написал Николенко.

❗️За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до ???????? пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 1, 2021

Напомним, сегодня в международном аэропорту Борисполь перенесли пять рейсов из-за отсутствия разрешения со стороны Турции. Представители аэропорта заявили, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые они не могут повлиять.

Вероятной причиной задержки рейсов мог быть пожар, который произошел в аэропорту Бодрума 30 июня.